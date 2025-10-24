Η συμφωνία του δισεκατομμυριούχου ιδιωτικών μετοχών Μαρκ Γουόλτερ τον Ιούνιο για την αγορά των Λος Άντζελες Λέικερς σε αποτίμηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιμένει επί του παρόντος την έγκριση του NBA, αναμένεται να θέσει σε τιμή ρεκόρ την πώληση ενός μεριδίου ελέγχου σε οποιαδήποτε αθλητική ομάδα. Ωστόσο, παρά την προσοχή που έχει προσελκύσει η συμφωνία, οι Λέικερς δεν είναι καν η πιο πολύτιμη ομάδα στο πρωτάθλημά τους.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αυτή η τιμή ανήκει στους Golden State Warriors, οι οποίοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, θα μπορούσαν να αποκομίσουν 11 δισεκατομμύρια δολάρια αν οι ιδιοκτήτες τους, Joe Lacob και Peter Guber, ήταν πρόθυμοι να τους αποχωριστούν.

Διαβάστε ακόμα: Σκάνδαλο μεγατόνων στο NBA: Miami «Vice», ιταλική μαφία, συλλήψεις παικτών και έπεται συνέχεια

Καμία άλλη ομάδα του NBA δεν ήταν στα 300 εκατομμύρια δολάρια από τα εκτιμώμενα έσοδα των Warriors στα 880 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη σεζόν, με τον σύλλογο να ξεπερνά κατά πολύ το υπόλοιπο πρωτάθλημα στα έσοδά του από χορηγίες και premium θέσεις και να κατατάσσεται στις τρεις πρώτες θέσεις σχεδόν σε κάθε κατηγορία που παρακολουθεί το Forbes . Στην πραγματικότητα, το Golden State υπερδιπλασίασε τον μέσο όρο των 417 εκατομμυρίων δολαρίων για τα συνολικά έσοδα του πρωταθλήματος και, σε σύγκριση με τα άλλα αθλητικά πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερικής, οι Warriors είναι πάνω από κάθε ομάδα εκτός από τους Dallas Cowboys του NFL , οι οποίοι ξεπέρασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στα έσοδα του 2024.

Αύξηση κατά 10% στα έσοδα του πρωταθλήματος

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, τα έσοδα του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων από εκδηλώσεις εκτός NBA που πραγματοποιήθηκαν στα γήπεδα των ομάδων, αλλά συμψηφίζοντας την εξυπηρέτηση του χρέους των γηπέδων. Μια άλλη σημαντική αύξηση έρχεται το 2025-26 - την πρώτη σεζόν του 11ετούς πακέτου εθνικών μέσων ενημέρωσης αξίας 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε το NBA πέρυσι με τις Disney, NBCUniversal και Amazon Prime Video. Κατά μέσο όρο, οι συμφωνίες μετάδοσης θα αποφέρουν περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα ετησίως από τις προηγούμενες συμφωνίες του πρωταθλήματος.

Με όλα αυτά τα χρήματα να εισρέουν, το Forbes εκτιμά ότι οι 30 ομάδες του NBA αξίζουν κατά μέσο όρο 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια - ή λίγο πάνω από 160 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά - αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 21% σε σχέση με πέρυσι και υπερδιπλασιάζοντας τον μέσο όρο των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μόλις τέσσερις σεζόν πριν . Το κατώτατο όριο εισοδήματος του πρωταθλήματος έχει επίσης αυξηθεί κατά 17%, με τους Memphis Grizzlies να ανεβαίνουν στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Επενδύσεις σε νέα γήπεδα και ανακαινίσεις

Ακόμα πιο ελκυστικό για τους πιθανούς επενδυτές είναι το πρόγραμμα του NBA για νέα γήπεδα και ανακαινίσεις. Οι Oklahoma City Thunder, για παράδειγμα, αναμένεται να λάβουν 850 εκατομμύρια δολάρια από το δημόσιο χρήμα για το κόστος κατασκευής. Εν τω μεταξύ, οι ψηφοφόροι στην κομητεία Bexar του Τέξας πρόκειται να αποφασίσουν την τύχη έως και 311 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση για ένα γήπεδο που θα αντικαταστήσει το Frost Bank Center των San Antonio Spurs, επιπλέον των 489 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει ήδη δεσμεύσει η πόλη, ενώ οι Philadelphia 76ers και οι Dallas Mavericks επιδιώκουν επίσης την αγορά νέων κατοικιών.

Οι αξίες των ομάδων για το 2025

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: 11 δισ. δολάρια (Έσοδα 880 εκατ. δολάρια)

Λος Άντζελες Λέικερς: 10 δισ. δολάρια (Έσοδα 551 εκατ. δολάρια)

Νιου Γιορκ Νικς: 9,75 δισ. δολάρια - (Έσοδα 532 εκατ. δολάρια)

Λος Άντζελες Κλίπερς: 7,5 δισ. δολάρια - (Έσοδα 569 εκατ. δολάρια)

Μπόστον Σέλτικς: 6,7 δισ. δολάρια - (Έσοδα 458 εκατ. δολάρια)

Σικάγο Μπουλς: 6 δισ. δολάρια - (Έσοδα 434 εκατ. δολάρια)

Χιούστον Ρόκετς: 5,9 δισ. δολάρια - (Έσοδα 467 εκατ. δολάρια)

Μαϊάμι Χιτ: 5,7 δισ. δολάρια - (Έσοδα 417 εκατ. δολάρια)

Μπρούκλιν Νετς: 5,6 δισ. δολάρια - (Έσοδα 402 εκατ. δολάρια)

Φιλαδέλφεια 76ερς: 5,45 δισ. δολάρια - (Έσοδα 472 εκατ. δολάρια)

Φοίνιξ Σανς: 5,425 δισ. δολάρια - (Έσοδα 455 εκατ. δολάρια)

Τορόντο Ράπτορς: 5,4 δισ. δολάρια - (Έσοδα 380 εκατ. δολάρια)

Ντάλας Μάβερικς: 5,1 δισ. δολάρια - (Έσοδα 407 εκατ. δολάρια)

Ατλάντα Χοκς: 5 δισ. δολάρια - (Έσοδα: 477 εκατ. δολάρια)

Κλίβελαντ Καβαλίερς: 4,8 δισ. δολάρια (Έσοδα 440 εκατ. δολάρια)

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: 4,7 δισ. δολάρια - (Έσοδα 389 εκατ. δολάρια)

Ντένβερ Νάγκετς: 4,6 δισ. δολάρια - (Έσοδα 364 εκατ. δολάρια)

Σακραμέντο Κινγκς: 4,45 δισ. δολάρια - (Έσοδα 354 εκατ. δολάρια)

Σαν Αντόνιο Σπερς: 4,4 δισ. δολάρια - (Έσοδα 401 εκατ. δολάρια)

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: 4,35 δισ. δολάρια - (Έσοδα 357 εκατ. δολάρια)

Μιλγουόκι Μπακς: 4,3 δισ. δολάρια - (Έσοδα 355 εκατ. δολάρια)

Πόρτλαντ Τρεϊλμπλέιζερς: 4,25 δισ. δολάρια - (Έσοδα 361 εκατ. δολάρια)

Ιντιάνα Πέισερς: 4,2 δισ. δολάρια - (Έσοδα 342 εκατ. δολάρια)

Γιούτα Τζαζ: 4,1 δισ. δολάρια - (Έσοδα 340 εκατ. δολάρια)

Ορλάντο Μάτζικ: 3,9 δισ. δολάρια - (Έσοδα 318 εκατ. δολάρια)

Σάρλοτ Χόρνετς: 3,8 δισ. δολάρια - (Έσοδα 328 εκατ. δολάρια)

Ντιτρόιτ Πίστονς: 3,65 δισ. δολάρια - (Έσοδα 321 εκατ. δολάρια)

Μινεσότα Τίμπεργουλβς: 3,6 δισ. δολάρια - (Έσοδα 320 εκατ. δολάρια)

Νιου Όρλεανς Πέλικανς: 3,55 δισ. δολάρια - (Έσοδα 302 εκατ. δολάρια)

Μέμφις Γκρίζλις: 3,5 δισ. δολάρια - (Έσοδα 306 εκατ. δολάρια)