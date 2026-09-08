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Όλες οι μειώσεις φόρων που έρχονται: Ποιοι γλιτώνουν τεκμήρια και ΕΝΦΙΑ

Προ των πυλών μειώσεις φόρων μετά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ποιοι γλιτώνουν τεκμήρια και ΕΝΦΙΑ.

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Χρήματα σε πορτοφόλι | Pixabay
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Μειώσεις φόρων, οι οποίες θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 και απλώνονται σταδιακά έως το 2029 φέρνει το πακέτο της ΔΕΘ για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, τρίτεκνους, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια.

Το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος για περίπου 156.000 επαγγελματίες, ο μηδενικός φόρος έως τα 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η διεύρυνση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις συνθέτουν τον νέο φορολογικό χάρτη.

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