Πάνω από 1.500 προϊόντα με μειωμένες τιμές από τη Δευτέρα: Οι κωδικοί που μπαίνουν στο «καλάθι»

Μειωμένες τιμές σε πάνω από 1.500 προϊόντα θα δουν στα ράφια από την επόμενη εβδομάδα οι καταναλωτές, όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν και μέσα από την πλατφόρμα «Πόσο κάνει».

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ το «καλάθι των μειώσεων» από τους προμηθευτές περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, κρέατα, αλλά και σχολικά είδη, ενώ επιπλέον μειώσεις 1-3% στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αναμένεται να υπάρξουν από τα σούπερ μάρκετ.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

900 κωδικούς επώνυμων προϊόντων με το μέσο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο -7%.

με το μέσο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο -7%. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν ενταχθεί 250 κωδικοί και το μέσο ποσοστό μείωσης ανέρχεται επίσης στο -7%.

έχουν ενταχθεί 250 κωδικοί και το μέσο ποσοστό μείωσης ανέρχεται επίσης στο -7%. Στα κρέατα έχουν προστεθεί 60 κωδικοί με τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο -7,2%.

έχουν προστεθεί 60 κωδικοί με τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο -7,2%. Στα σχολικά είδη έχουμε μεγάλη συμμετοχή εταιρειών. Εκτός από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, συμμετέχουν και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών. Έχουμε συνολικά 450 κωδικούς με το μέσο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο -10%.