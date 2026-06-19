«Πέφτει» το πετρέλαιο, αποκλιμάκωση και στην αντλία: Οι περιοχές με τα φθηνότερα καύσιμα και οι μέσες τιμές

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν έχει ήδη την πρώτη θετική επίδραση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κινούνται πλέον κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αποκλιμάκωση περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Η μικρή πτώση στις τιμές των καυσίμων έρχεται μάλιστα και σε μία περίοδο αυξημένων μετακινήσεων λόγω του καλοκαιριού.

Μείωση κατά 15 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στις 18 Ιουνίου στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,119 ευρώ στις 18 Μαΐου.

Πρόκειται για μείωση της τάξης των 15 λεπτών ανά λίτρο μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης μετά τις ανατιμήσεις που προκάλεσε η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μείωση κατά 11 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης

Παρόμοια είναι η εικόνα παρουσιάζει και το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή του μειώθηκε κατά περίπου 11 λεπτά ανά λίτρο στο ίδιο διάστημα, υποχωρώντας από τα 1,815 ευρώ στα 1,697 ευρώ.

Μάλιστα, μέρος αυτής της αποκλιμάκωσης καταγράφηκε μετά την περασμένη Κυριακή, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Από τότε, η αμόλυβδη υποχώρησε κατά περίπου 3 λεπτά ανά λίτρο και το ντίζελ κατά 4 λεπτά.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων

Η πτώση των τιμών είναι ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων μηνών.

Αμόλυβδη βενζίνη

22 Μαΐου: 2,14 ευρώ/λίτρο

18 Ιουνίου: 1,968 ευρώ/λίτρο

Μείωση: 17,2 λεπτά ανά λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης

31 Μαρτίου: 2,12 ευρώ/λίτρο

18 Ιουνίου: 1,697 ευρώ/λίτρο

Μείωση: 42,3 λεπτά ανά λίτρο

Υγραέριο κίνησης

31 Μαρτίου: 1,37 ευρώ/λίτρο

18 Ιουνίου: 1,022 ευρώ/λίτρο

Μείωση: 34,8 λεπτά ανά λίτρο

Οι περιοχές με τα φθηνότερα καύσιμα

Τις χαμηλότερες τιμές στην επικράτεια εξακολουθεί να καταγράφει η Αττική σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία.

Αττική

Αμόλυβδη: 1,935 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,659 ευρώ/λίτρο

Θεσσαλονίκη

Αμόλυβδη: 1,951 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,678 ευρώ/λίτρο

Πιερία

Αμόλυβδη: 1,954 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,675 ευρώ/λίτρο

Ενδεικτική είναι η εικόνα στο Χαλάνδρι, όπου σε πρατήριο επί της οδού Παπανικολή η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 1,835 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που είχε να καταγραφεί αρκετό διάστημα.

Εκτίμηση για σταθεροποίηση των τιμών το καλοκαίρι

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν κοντά στα σημερινά επίπεδα.

Όπως αναφέρει, η αμόλυβδη αναμένεται να κινηθεί περίπου στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1,63-1,64 ευρώ, ακόμη και μετά τη λήξη της επιδότησης των 15 λεπτών στο τέλος Ιουνίου.

Ακριβότερα τα καύσιμα στα νησιά

Στα νησιά οι τιμές παραμένουν υψηλές λόγω των επιβαρύνσεων μεταφορικού κόστους.

Κυκλάδες

Αμόλυβδη: 2,157 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,908 ευρώ/λίτρο

Δωδεκάνησα

Αμόλυβδη: 2,070 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,812 ευρώ/λίτρο

Λασίθι

Αμόλυβδη: 2,040 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης: 1,758 ευρώ/λίτρο

Παρά τα υψηλά επίπεδα, και στις νησιωτικές περιοχές παρατηρείται σαφής αποκλιμάκωση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κέρκυρας, όπου η τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στα 1,95 ευρώ το λίτρο.

Ο πρώην πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Κέρκυρας, Αντώνης Σάκκος, σημειώνει ότι το νησί έχει πλέον περάσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, παρά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.

Μητσοτάκης και Μαρινάκης ζητούν μετακύλιση των μειώσεων στους καταναλωτές

Το μήνυμα ότι η πτώση των διεθνών τιμών πρέπει να φανεί άμεσα και στην αντλία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η αποκλιμάκωση του αργού πετρελαίου οφείλει να περάσει στους καταναλωτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι η μετακύλιση των μειώσεων προς όφελος των πολιτών θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται αισθητή ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η αποκλιμάκωση δεν θα γίνει άμεσα, ωστόσο η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η παύση των εχθροπραξιών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα τους επόμενους μήνες.

Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πτώση των τιμών θα συνεχιστεί όσο αυξάνεται η προσφορά αργού πετρελαίου από τα φορτία που παρέμεναν εγκλωβισμένα επί μήνες στον Περσικό Κόλπο. Υπενθυμίζεται ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ενεργειακή αναταραχή των τελευταίων μηνών είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να χαρακτηρίζει το κλείσιμο του Ορμούζ ως μία από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού, μόνο το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 217 εκατομμύρια βαρέλια.

Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για το επόμενο διάστημα

Οι πρατηριούχοι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω προς τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενδέχεται να διαμορφωθεί κοντά στα 1,63 ευρώ το λίτρο, εφόσον συνεχιστεί η ομαλοποίηση της διεθνούς αγοράς πετρελαίου.