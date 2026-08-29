Σε ισχύ τίθενται από μεθαύριο Δευτέρα (31/8) εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας.

Έτσι, από τη Δευτέρα οι καταναλωτές αναμένεται να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3.

Η λίστα των προϊόντων έχει διευρυνθεί περαιτέρω, αγγίζοντας πλέον τους 1660 κωδικούς όπου θα δούμε μειώσεις τιμών από 5 έως 30%, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ και μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν μειωμένες τιμές από μεθαύριο Δευτέρα (31/8).

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι οι εκτπώσεις που θα γίνουν στα προϊόντα θα διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα για λόγους ανταγωνισμού.

Συνεπώς, καλό θα είναι οι καταναλωτές να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς, ώστε να εντοπίσουν εκείνες τις τιμές που τους συμφέρουν περισσότερο.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ 3.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα για το οποίο θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημασία έχει να δούμε εάν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ισχύει εδώ και δύο μήνες.

Ανοιχτό παράθυρο για παράταση στην επιδότηση του ντίζελ άφησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του στον Real FM όπου είπε:

«Μεθαύριο για την ακρίβεια την Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να δούμε πως πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις.

Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, ο πρωθυπουργός θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα».