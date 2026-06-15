Πετρέλαιο: Κατακόρυφη πτώση «δευτερόλεπτα μετά τη συμφωνία» - Πόσο πήγε η τιμή του αργού

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, η τιμή στο πετρέλαιο, έσπασε ρεκόρ, καθώς, μειώθηκε παραπάνω από κάθε άλλη φορά, από τον Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, η μείωση καταγράφηκε όταν το Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε τη συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία της βασικής ναυτιλιακής διαδρομής του Στενού του Ορμούζ.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρελαίου, υποχώρησε κατά 4,3% στα 83,55 δολάρια (62,10 λίρες) το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 4,9% στα 80,74 δολάρια.

Oil slips 4% as US, Iran reach peace deal to reopen Strait of Hormuz https://t.co/oIp4R0Zpgn https://t.co/oIp4R0Zpgn — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι μια επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία στην κρατική τηλεόραση ότι έχει οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αφήστε το πετρέλαιο να ρέει».

Πετρέλαιο: Ναι μεν μείωση αλλά...

Η Βαντάνα Χάρι, από την εταιρεία ανάλυσης ενεργειακών αγορών Vanda Insights δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι η έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με το τι έχει συμφωνηθεί «είναι πιθανό να προκαλέσει ανησυχία και αβεβαιότητα στην αγορά».

«Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια εβδομάδα αβεβαιότητας και μεταβλητότητας για την αγορά πετρελαίου», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι. οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε μια ξέφρενη πορεία τους τελευταίους μήνες, με τις τιμές να συχνά αυξάνονται ή να μειώνονται απότομα ως απάντηση στις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το οποίο διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, κορυφώθηκε στα περίπου 120 δολάρια κατά τη διάρκεια του πολέμου.