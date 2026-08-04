Πετρέλαιο: Ξανά «βουτιά» στις τιμές μετά τις δηλώσεις Μπέσεντ για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν σήμερα Τρίτη (4/8) μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο, Τετάρτη, με το Ιράν.
«Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.
Στην έναρξη της συνεδρίασης η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο όμως γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29% στα 81,85 δολάρια.
Το αμερικανικό ισοδύναμό του WTI για παράδοση τον Σεπτέμβριο υποχωρούσε 3.10% στα 77,85 δολάρια το βαρέλι.
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