Το Κατάρ ταράζει τα «νερά»: «Κυκλοφορεί προσχέδιο για συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν» - Τι αναφέρει η Ουάσινγκτον

Οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «σε πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, προσθέτοντας ότι «κυκλοφορούν σχέδια μιας πιθανής συμφωνίας».

Ερωτηθείς για τις αντικρουόμενες δηλώσεις που εξέδωσαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι για εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, ο αλ-Ανσάρι δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με όλα τα μέρη. Προσβλέπουμε σε μια διπλωματική επίλυση αυτή τη στιγμή».

Υπάρχουν «τρέχουσες προσπάθειες επί τόπου» για την επίλυση της κρίσης που βρίσκονται σε «πολύ προοδευμένα στάδια», δήλωσε συγκεκριμένα ο αλ-Ανσάρι σύμφωνα με το CNN.

Κατάρ - Επιβεβαιώνει επικείμενη συμφωνία και η Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο, Τετάρτη (5/8), με το Ιράν.

«Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση», είπε ο Μπέσεντ σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.

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Στο μεταξύ, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στο στενό του Ορμούζ και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία, με δυνατότητα παρέμβασης εάν χρειαστεί, με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται με το Ομάν για την επαναλειτουργία του στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου.

Η πηγή, που εμπλέκεται στις συνομιλίες, είπε πως αυτή είναι η γενική ιδέα που συζητείται αυτή τη στιγμή και διευκρίνισε πως ο εξερχόμενος διάδρομος θα ακολουθεί μια διαδρομή ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, με την άδεια εξόδου να δίνεται μέσω του Ομάν έπειτα από ενημέρωση του Ιράν.

«Η Τεχεράνη δεν είναι πιθανό να αλλάξει τη θέση της», πρόσθεσε η πηγή, λέγοντας πως η Τεχεράνη έχει δείξει ευελιξία μετακινούμενη από την αρχική θέση της που επιδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις του στενού.