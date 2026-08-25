Πληρώνει με το ίδιο νόμισμα ο Καναδάς: Δασμοί έως 50% σε πάνω από 700 αμερικανικά προϊόντα

Ανακοίνωση «βόμβα» έκανε ο Καναδάς, καθώς μετά τον δασμό 50% του Ντόναλντ Τραμπ στην Οτάβα, και η κυβέρνηση Κάρνεϊ επέβαλε επίσης δασμό.

Συγκεκριμένα, στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Καναδάς πρόκειται να επιβάλει δασμούς που κυμαίνονται από 15% έως 50% σε πάνω από 700 αμερικανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να ισορροπήσει τους δασμούς των ΗΠΑ σε σχέση με το δολάριο.

Canada announces tariffs up to 50% on more than 700 US goods, with the biggest import taxes on steel and aluminum. https://t.co/Q9B4HW8lb5 pic.twitter.com/6TdE5mIpaJ — CNN (@CNN) August 25, 2026

Σημειώνεται ότι ο Καναδάς διπλασιάζει τους δασμούς του στον αμερικανικό χάλυβα και αλουμίνιο στο 50%, σύμφωνα με τους δασμούς 50% που είχαν ήδη επιβάλει οι ΗΠΑ στον καναδικό χάλυβα και αλουμίνιο πριν από τον τελευταίο γύρο αμερικανικών δασμών. Καναδοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κίνηση ως μέσο προστασίας της καναδικής βιομηχανίας.

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Οι δασμοί που επέβαλαν πρόσφατα οι ΗΠΑ στα καναδικά προϊόντα «θα έχουν πραγματικές συνέπειες για τους καναδούς εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες σε όλη τη χώρα μας», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Ο Καναδάς πρέπει να απαντήσει και σήμερα είμαστε με αναλογικό, στοχευμένο και στρατηγικό τρόπο».