Ποιες χώρες «παράγουν» δισεκατομμυριούχους: Ποια φιλοξενεί το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού των «κροίσων»

Άξιο απορρίας, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά έρευνα δείχνει ότι ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον κόσμο θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τους 4.000 έως το 2031, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με ανάλυση του μεσιτικού γραφείου Knight Frank, οι υπερ-πλούσιοι συσσωρεύουν πλούτο με επιταχυνόμενο ρυθμό και υπάρχουν πλέον 3.110 δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% τα επόμενα πέντε χρόνια, φτάνοντας το σύνολο στους 3.915.

Η τάξη των πολυεκατομμυριούχων επεκτείνεται επίσης ραγδαία, με τον αριθμό των ανθρώπων με περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια (22 εκατομμύρια λίρες) σε όλο τον κόσμο να αυξάνεται από 162.191 το 2021 σε 713.626 σήμερα - μια αύξηση άνω του 300%, σύμφωνα με την Knight Frank.

Ο κλάδος «μαγνήτης» για τα εκατομμύρια και οι χώρες που o αριθμός των πλουσίων θα αυξηθεί

Ο Liam Bailey, επικεφαλής έρευνας στο μεσιτικό γραφείο, δήλωσε ότι ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων και των εκατομμυριούχων έχει «υπερτροφοδοτηθεί» από τα κέρδη από τον κόσμο της τεχνολογίας, ιδίως από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ικανότητα κλιμάκωσης μιας επιχείρησης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη», είπε. «Αυτό έχει συμβάλει στην ικανότητα γρήγορης δημιουργίας μεγάλων περιουσιών, ενισχυμένης από την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη».



Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αναμένεται να αυξηθεί ταχύτερα στην πλούσια σε πετρέλαιο Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την έρευνα που επικαλείται ο Guardian, υπερδιπλασιάζοντας από 23 το 2026 σε μια πρόβλεψη 65 το 2031. Ο πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων στην Πολωνία αναμένεται επίσης να υπερδιπλασιαστεί από 13 σε 29 κατά την ίδια περίοδο, με αύξηση 81% στη Σουηδία, από 32 σε 58.

Αυτό συμβαίνει καθώς το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων του κόσμου συνεχίζει να αυξάνεται. Πέρυσι, η έκθεση για την Παγκόσμια Ανισότητα διαπίστωσε ότι λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι - το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού - ελέγχουν τρεις φορές περισσότερο πλούτο από ολόκληρο το κατώτερο μισό της ανθρωπότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βόρεια Αμερική φιλοξενεί λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δισεκατομμυριούχων, διαπίστωσε η Knight Frank - ωστόσο, οι προβλέψεις της δείχνουν ότι θα ξεπεραστεί από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έως το 2031. Μέχρι τότε, οι δισεκατομμυριούχοι από αυτήν την περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 37,5% του συνόλου, σε σύγκριση με το 27,8% από τη Βόρεια Αμερική.

Πιέσεις για φόρους στους υπερπλούσιους

Αυξανόμενες είναι οι εκκλήσεις προς τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τους φόρους στους υπερπλούσιους, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πλουσιότεροι στην κοινωνία αγοράζουν επίσης πολιτική επιρροή.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Oxfam διαπίστωσε ότι πέρυσι δημιουργήθηκε ένας αριθμός ρεκόρ δισεκατομμυριούχων, φτάνοντας το σύνολο πάνω από 3.000 για πρώτη φορά. Ανέφερε ότι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν συλλογικό πλούτο 18,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Bailey πρόσθεσε ότι η πολιτική αστάθεια, η φορολογική μεταρρύθμιση και η αυστηρότερη ρύθμιση ωθούν τους υπερπλούσιους σε μια μικρότερη ομάδα πόλεων που προσφέρουν «ευκαιρία και προβλεψιμότητα».

Ο Rory Penn, πρόεδρος της επιχείρησης ιδιωτικών γραφείων στην Knight Frank, δήλωσε ότι η δημιουργία πλούτου αυξάνεται σε ένα «πιο σύνθετο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο».

Είπε: «Οι υπερπλούσιοι γίνονται σημαντικά πιο κινητικοί, ωστόσο η λίστα των αγορών όπου αισθάνονται πραγματικά άνετα να επενδύσουν ή να στεγάσουν τις οικογένειές τους έχει μειωθεί».