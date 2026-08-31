Πώς βλέπουν τις αυξήσεις οι νέοι εργαζόμενοι: Η ελπίδα των τριετιών ενόψει ΔΕΘ και η πραγματικότητα

Αύξηση στις αποδοχές τους αναμένεται να δουν οι νέοι εργαζόμενοι, όπως αναμενόμενα θα εξαγγείλει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, αν και για πολλούς, οι επερχόμενες αυξήσεις δεν μπορούν να καλύψουν την καλπάζουσα ακρίβεια.

Από τη διεθνή έκθεση, όπως αναφέρει ο Ant1, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό με συγκεκριμένο ποσό, που αθροιστικά με το «ξεπάγωμα» των τριετιών, υποτίθεται πως θα ενισχύσει τον κουμπαρά του μέσου εργαζόμενου.

Η πρόβλεψη για τριετίες και αυξήσεις

Συγκεκριμένα, από την αρχή του 2027, έρχεται αύξηση 10% στον μισθό, αφορώντας νέους εργαζόμενους, που ξεκίνησαν να χτίζουν τριετίες από τον Ιανουάριο του 2024, όταν αποφασίστηκε το ξεπάγωμά τους.

Μάλιστα, αναφέρεται πως το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει αύξηση υψηλότερη των προβλεπόμενων 950 ευρώ μεικτών για τον κατώτατο, δεδομένου του δημοσιονομικού «χώρου» που έχει διαμορφωθεί στο ΑΕΠ.

Απαισιόδοξοι οι εργαζόμενοι για τις αυξήσεις

Στο ρεπορτάζ του καναλιού, οι ερωτηθέντες εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν αυτές οι αυξήσεις θα συνοδεύουν κάποια πραγματική αλλαγή στο βιοτικό τους επίπεδο, καθώς όιπως λένε, θεωρούν πως θα απορροφηθούν σύντομα από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Ανάλογες αμφιβολίες εξέφρασε και ο κ. Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, αναφέροντας: «Σε καμία περίπτωση ο μηχανισμός των τριετιών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης που έχουν υποστεί οι μισθωτοί, που ξεπερνά ένα ποσοστό 20% τα τελευταία χρόνια.

Ο νόμος για τις τριετίες προβλέπει:

προσαύξηση στον μισθό για κάθε τριετία απασχόλησης

όριο έως τρεις τριετίες προσαυξήσεων

Αυτό που ανησυχεί ωστόσο, είναι η απουσία πρόβλεψης για παλαιότερους εργαζόμενους που έχουν ήδη συμπληρώσει μία ή παραπάνω τριετίες πριν το 2012.

Επ' αυτού ο κ. καρούζος εξήγησε: «Όσοι έχουν συμπληρώσει τον ανώτατο αριθμό τριετιών που είναι μέχρι τρεις, εννέα έτη προϋπηρεσίας στον εργοδότη, αυτοί δεν δικαιούνται καμία επιπλέον προσαύξηση, παρά μόνο με ατομική συμφωνία, εάν συμφωνήσει ο εργοδότης».