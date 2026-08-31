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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε «καρτούν» μέσω AI - Το νέο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρωτότυπο τρόπο διάλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρουσιάσει την ολοκήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς χρησιμοποίησε την AI για να μας «ξανασυστηθεί» ως καρτούν.

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Ο «ΑΙ» Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο «ΑΙ» Κυριάκος Μητσοτάκης | Facebook - Kyriakos Mitsotakis
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Έναν πρωτότυπο τρόπο διάλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρουσιάσει το θεματικό βίντεο για την ολοκήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς χρησιμοποίησε ένα παραγωγικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να μας «ξανασυστηθεί» ως καρτούν.

Στο βίντεο που έχει παραχθεί μέσω AI, ο πρωθυπουργός δανείζει μόνο τη φωνή του, για να ακούγεται πιο ρεαλιστικό, ενώ ένα μοντέλο του που μοιάζει με κινούμενο σχέδιο ανακοινώνει από το βήμα:

«Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το "Ελλάδα 2.0", το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες».

Στην πορεία του βίντεο παρουσιάζονται με αυτό τον τρόπο τα κύρια σημεία της αναπτυξιακής αυτής πορείας, όπως η αύξηση του ΑΕΠ, οι ενεργειακές και τουριστικές επενδύσεις, και οι αλλαγές στο δικαστικό σύστημα του δικαστικού συστήματος.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως αν και αφήνουμε πίσω το Ταμείο Ανάκαμψης, «Η αλλαγή που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του, γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης».

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