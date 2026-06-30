Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό: Η νέα τάση στα ταξίδια τους

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, οι Έλληνες που προτίμησαν τα ταξίδια στο εξωτερικό το 2025 έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με τον εξερχόμενο τουρισμό να καταγράφει άνοδο σε όλους τους βασικούς του δείκτες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι ταξιδιωτικές δαπάνες σημείωσαν ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 3,3 δισ. ευρώ (αύξηση 19% σε σχέση με τα 2,8 δισ. ευρώ το 2024).

Παράλληλα, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 8% (φτάνοντας τα 7,2 εκατομμύρια) και οι διανυκτερεύσεις κατά 3% (αγγίζοντας τα 35,5 εκατομμύρια), αν και τα δύο μεγέθη υπολείπονται ακόμη από τα ιστορικά τους υψηλά προ πανδημίας (2018-2019).

Ταξίδια στο εξωτερικό - Γιατί τα προτιμούν τόσο πολύ

Η ταχύτερη ανάκαμψη των ταξιδιωτικών δαπανών αποδίδεται σε δύο κύριους παράγοντες:

Στις πληθωριστικές πιέσεις που ακρίβυναν το τουριστικό πακέτο

που ακρίβυναν το τουριστικό πακέτο Στη δομική στροφή των Ελλήνων ταξιδιωτών από τους οικονομικούς Βαλκανικούς προορισμούς προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη

Τα ταξίδια προς τις χώρες της Ευρωζώνης παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο (πληρωμές +23%, αναχωρήσεις +10%), αυξάνοντας το μερίδιό τους στο 41% του συνόλου.

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Το στοιχείο αυτό είναι κομβικό, καθώς ένα ταξίδι στη ζώνη του ευρώ κοστίζει κατά μέσο όρο 2,6 φορές περισσότερο σε σύγκριση με ένα ταξίδι σε χώρα της Ε.Ε. εκτός Ευρωζώνης.

Αντίθετα, η αγορά των ΗΠΑ ήταν η μόνη που εμφάνισε κάθετη πτώση σε όλα τα μεγέθη (αναχωρήσεις -13%, διανυκτερεύσεις -28%, πληρωμές -7%).

Λιγότερες ημέρες για ταξίδια, περισσότερες δαπάνες

Σε επίπεδο δεικτών, καταγράφεται πως οι Έλληνες ταξιδεύουν για λιγότερες ημέρες αλλά ξοδεύουν περισσότερα ανά εικοσιτετράωρο.

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) υποχώρησε κατά -4% (στις 4,9 διανυκτερεύσεις το 2025 από 5,2 το 2024), σημειώνοντας το χαμηλότερο ιστορικό της επίπεδο.

Η Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) αυξήθηκε κατά +10% (στα 464 ευρώ από 420 ευρώ).

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) έκανε άλμα +16%, φτάνοντας τα 94 ευρώ (από 81 ευρώ το 2024).

Εντυπωσιακό είναι πως η ημερήσια δαπάνη των Ελλήνων στην Ευρωζώνη (94 ευρώ) έχει σχεδόν εξισωθεί με αυτή του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα (97 ευρώ).

Μάλιστα, σε επίπεδο ευρέων αγορών, οι Έλληνες που επισκέφθηκαν την Ευρωζώνη ξόδεψαν ανά ημέρα 97 ευρώ, δηλαδή +12% (€10 περισσότερα) από όσα ξόδεψαν οι Ευρωπαίοι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα (€87).