Το posokanei «καταργεί» τα μαθηματικά: Λάθος τιμές, καταργημένα και ανύπαρκτα τρόφιμα στην πλατφόρμα

Φαίνεται πως, ακόμα και οι διευκρινίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η πλατφόρμα posokanei δεν στοχεύει στη μείωση της ακρίβειας, αλλά στην ενημερότητα των καταναλωτών, σκουντούφλησε πάνω στην αθάνατη ελληνική «τεχνογνωσία».

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του MEGA, η πλατφόρμα που μετά βίας αριθμεί μία εβδομάδα λειτουργίας, παρουσιάζει αθρόα και σοβαρά λάθη στην καταγραφή τιμών προϊόντων για διαφορετικές αλυσίδες λιανικής.

Το θέμα ανέδειξε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος, κάνοντας αυτοψία σε διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με την πλατφόρμα ανοιχτή στο κινητό του.

Το posokanei «καταργεί» τα μαθηματικά

Η πρώτη αστοχία που διαπίστωσε, είναι ο λανθασμένος υπολογισμός τιμών. Για παράδειγμα, για μία συσκευασία με κατεψυγμένες ψαροκροκέτες, η πλατφόρμα έδινε τιμή 4 ευρώ για συγκεκριμένο κατάστημα, ενώ στο ράφι του καταστήματος, η τιμή ανέγραφε πάνω από 6 ευρώ.

Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα παρουσίαζε την τιμή της διπλής προσφοράς του σούπερ μάρκετ (δύο συσκευασίες στην τιμή του ενός), ως τιμή της μονάδας.

Άμεσα λάθη εντόπισε και στην τιμολόγηση δεκάδας φρέσκων αυγών. Και αυτές δεν είναι ούτε οι πιο «έξαλλες» περιπτώσεις:

«Η πλατφόρμα αυτή ξεκίνησε να στήνεται πριν 4 μήνες. Τότε όμως κάποια προϊόντας είχαν άλλη τιμή ή βάρος. Εμένα τον καταναλωτή όμως, με παραπλανείς έτσι».

Στάθηκε επίσης στο γεγονός πως, τη στιγμή που η πλατφόρμα παρουσιάζει τιμές που πάνε πίσω μήνες, το λειτουργικό της ισχυρίζεται πως έχει ενημερωθεί μόλις την...21η Ιουνίου του 2026, Κυριακή, ημέρα που είναι κλειστά τα περισσότερα σούπερ μάρκετ.

Πέραν αυτών, η πλατφόρμα περιέχει στη λίστα της προϊόντα που...δεν υπάρχουν καν στην Ελλάδα, όπως μία συσκευασία τριών γιαουρτιών, που ούτε παρασκευάζεται, ούτε εισάγεται στην Ελλάδα.