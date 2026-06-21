Μητσοτάκης για πλατφόρμα «posokanei»: «Δεν θα λύσει τις υψηλές τιμές, για καλύτερη ενημέρωση είναι»

Στην εβδομαδιαία του ανακόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατα εισαχθείσα πλατφόρμα για τις τιμές λιανικής «posokanei.gov.gr», απαντώντας στις επικρίσεις για το δαπανηρό app λέγοντας πως δεν είχε σκοπό να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.

Συγκεκριμένα έγραψε «Την εβδομάδα αυτή παρουσιάσαμε τη νέα πλατφόρμα «posokanei.gov.gr». Μια παρατήρηση εξαρχής: μια πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών.

Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Πιστεύω όμως ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στη μάχη που δίνουμε για καλύτερες τιμές».

Μητσοτάκης: «Το posokanei θα μας κάνει πιο απαιτητικούς καταναλωτές»

«Το posokanei δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές. Αντιθέτως, βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά.

Διαβάστε ακόμα: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Lyceum Project - Η εκδήλωση για τη Βραζιλία στο Ωδείο Αθηνών

Κατεβάστε την εφαρμογή, δοκιμάστε τις λειτουργικότητες που προσφέρει και θα δείτε ότι μπορεί να μας κάνει εμάς ως καταναλωτές πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους αλλά και τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.

Όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν διότι το posokanei ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο.

Αποτελεί την εξέλιξη του e-katanalotis, με περισσότερα από 8.000 προϊόντα προς σύγκριση, περισσότερα δεδομένα και τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των τιμών σε βάθος χρόνου αλλά και συγκριτικά με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα», ανέφερε μεταξύ άλλων.