Μέσα στον Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσίασε μία λίστα με τους άμεσους και τους εμέσους φόρους που έχουν μειωθεί, όπως και τις εισφορές, από το 2019 με ορίζοντα ως το 2026.

Οι αριθμοί προκαλούν... δέος, καθώς στις επίσημες ανακοινώσεις γίνεται λόγος για συνολικά 83 άμεσους φόρους και εισφορές, αλλά και 25 έμμεσους φόρους. Μία λίστα με πάνω από 100 φορολογικές υποχρεώσεις που υπάρχουν.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τις μειώσεις σε φόρους και εισφορές

Πόσους φόρους πληρώνουμε στην Ελλάδα

Αυτόματα γεννήθηκε η απορία για το σύνολο των φόρων που καλούνται να πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Κι επειδή δεν υπάρχει πλήρης, επίσημη, λίστα ζητήσαμε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως το περιμέναμε, όμως, ούτε εκεί τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Είναι χαρακτηριστικό πως η απάντηση στο ερώτημα «Πόσους φόρους πληρώνουμε στην Ελλάδα;», που κάναμε στο ChatGPT, άρχιζε με την εξής φράση «δεν έχει μία ενιαία απάντηση, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας «κατάλογος» με σταθερό αριθμό φόρων. Το φορολογικό σύστημα αποτελείται από δεκάδες διαφορετικούς φόρους, τέλη και εισφορές».

Έστω και κατά προσέγγιση, λοιπόν, ζητήσαμε να μας αναφέρει τους φόρους που υπάρχουν στη χώρα μας. Η απάντηση... ζαλίζει.

«Δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω έναν δημόσιο, πλήρη κατάλογο με όλους τους φόρους της Ελλάδας με ονόματα νόμων και άρθρων, συγκεντρωμένο. Αυτό οφείλεται σε μερικά ζητήματα:

Το φορολογικό πλαίσιο αλλάζει συχνά, με νέους νόμους, διατάξεις, τροποποιήσεις.

Υπάρχουν πολλοί υπο-φόροι / τέλη / ειδικές εισφορές που βρίσκονται διασπαρμένοι σε διάφορους νόμους.

Δεν υπάρχει (τουλάχιστον όχι εύκολα προσβάσιμο) μία “ενιαία λίστα” σε επίσημη πηγή που να περιέχει όλους.

Μπορώ να σου δώσω έναν ενδεικτικό και αρκετά λεπτομερή κατάλογο με βασικούς φόρους/ειδικές κατηγορίες που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, με κάποια στοιχεία από νόμους ή γνωστές διατάξεις. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι πλήρης 100%, αλλά καλύπτει τις πιο σημαντικές κατηγορίες.

Κατηγορία Όνομα / Τύπος φόρου / εισφοράς Νόμος / Διατάξεις / Σημειώσεις Άμεσοι φόροι Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) Νόμος περί φορολογίας εισοδήματος — καθορίζει συντελεστές, αφορολόγητα όρια, εκπτώσεις κτλ. Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (εταιρικός φόρος) Αντίστοιχος νόμος για εταιρείες, με βάση τα κέρδη τους Φόρος Εισοδήματος από Μισθούς/Συντάξεις Μέρος του ΦΕΦΠ Πρόσθετος φόρος / εισφορά αλληλεγγύης Ειδικές διατάξεις που προστίθενται στο εισόδημα υψηλότερων κλιμακίων Φόρος Εισοδήματος από Ακίνητα (π.χ. εισοδήματα από ενοίκια) Υπό καθεστώς ΦΕΦΠ αλλά με ειδικούς κανόνες ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) Νόμος που επιβάλλει φόρο στην ιδιοκτησία ακινήτων Φόρος Κληρονομιάς, Δωρεάς, Γονικής Παροχής Νόμος σχετικός με μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων Όταν μεταβιβάζεται το ακίνητο (αγοραπωλησία) Έμμεσοι φόροι / Φόροι κατανάλωσης ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) Νόμος περί ΦΠΑ — διάφοροι συντελεστές (κανονικός, μειωμένος, ειδικός) Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Σε καύσιμα, καπνό, αλκοόλ, ηλεκτρική ενέργεια, κτλ. Φόρος στα τυχερά παιχνίδια Κανονισμοί / ειδικοί νόμοι για λεσχών, καζίνο, λαχεία Τέλη / φόροι υπέρ Δήμων ή Δημοσίου Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Νόμος που επιβάλλει τη φορολογία σε ΙΧ, επαγγελματικά οχήματα, μοτοσικλέτες κτλ. Δημοτικά τέλη καθαριότητας / φωτισμού / διαμονής Τοπικές διατάξεις – Δήμοι έχουν εξουσίες Φόρος Διαμονής σε ξενοδοχεία / καταλύματα Νόμος που ορίζει το τέλος διαμονής / διανυκτέρευσης Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Εισφορές ΕΦΚΑ Νόμοι ασφάλισης για τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης / συντάξεων Μέρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Φόροι περιουσίας / περιβαλλοντικοί / ειδικοί Φόρος περιουσίας (πέρα από ΕΝΦΙΑ) Παλαιότερα υπήρχαν ειδικοί φόροι, τέλη περιουσίας, αλλά πολλά έχουν ενσωματωθεί ή αλλάξει Φόροι περιβαλλοντικοί / οικολογικοί φόροι Τέλη για ρύπανση, τέλη για διαχείριση αποβλήτων, τέλη πλαστικών, κ.ά. Τέλη / πρόσθετες επιβαρύνσεις Τέλη χαρτοσήμου Σε συμβάσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμβολαιογραφικές πράξεις Τέλη επιτηδεύματος Σε αυτοαπασχολούμενους / επιχειρήσεις με συγκεκριμένο τζίρο / δραστηριότητα Προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων / επαγγελματιών Όροι καθορισμένοι από τον φορολογικό κώδικα Άλλοι ειδικοί φόροι / έκτακτες διατάξεις Εκτακτοι – προσωρινοί φόροι σε περιπτώσεις κρίσης π.χ. σε έκτακτες καταστάσεις, κρίσεις → ειδικές διατάξεις Φόροι σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. τηλεπικοινωνίες, ενεργειακή βιομηχανία) Ειδικοί φόροι / τέλη ανά κλάδο