Πότε θα δούμε μειωμένες τιμές στη βενζίνη - Ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων δίνει την απάντηση

Η γενικότερη ακρίβεια, και η κρίση στη Μέση Ανατολή, έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στα καύσιμα. Ωστόσο, ενδέχεται να «πέσουν», σύμφωνα με την εκτίμηση του Νίκου Παπαγεωργίου, Προέδρου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής.

Μιλώντας, στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95 με 1,96. Στη νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως θα το δούμε και 2,14, 2,15, ακόμη και 2,19.

Την ίδια στιγμή, για τις τιμές το καλοκαίρι, ανέφερε: «Οι τιμές θα είναι περίπου όπως σας είπα: Στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν στο 1,90. Και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10».

Καύσιμα: Τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψουμε στις τιμές προ πολέμου

Ως προς το τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψουμε στις τιμές προς πολέμου, 1,72, με 1,75, πόσο δηλαδή χρονικό διάστημα χρειάζεται επισήμανε: «Δεν είναι εύκολο γιατί θα διαρκέσει σίγουρα ένα τρίμηνο, εφόσον όλα είναι καλά στην παγκόσμια κοινότητα.

Είναι τόσο ευαίσθητη όμως, πια η αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων που οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο γεγονός μπορεί να κρατήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης, μετά τα Χριστούγεννα», τόνισε ο Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων. για τις τιμές.



