Ιράν - ΗΠΑ: Η Τεχεράνη εξέδωσε προσχέδιο συμφωνίας που την «καλύπτει» για τα πυρηνικά και το Ορμούζ

Ένα νέο προσχέδιο του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης, παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της ισλαμικής δημοκρατίας (IRNA).

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει «ανέγγιχτο» σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων.

Συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Πώς προσεγγίζει Ορμούζ και πυρηνικά το προσχέδιο

To γενικό πλαίσιο του τρέχοντος κειμένου της συμφωνίας διαγράφουν τα ακόλουθα:

1. Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο

Δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα στο τρέχον μνημόνιο και το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία νέα δέσμευση. Οι πυρηνικές συνομιλίες θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών από την υπογραφή.

2. Καμία παράδοση της κυριαρχίς των Στενών του Ορμούζ , κανένας ρόλος για τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με την παράδοση της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Το μέλλον της διαχείρισης του Στενού θα επιλυθεί στο πλαίσιο ενός περιφερειακού ζητήματος και μέσω κοινού διαλόγου και λήψης αποφάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν.

3. Αποφασιστικό τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και στον Λίβανο

Ο κύριος στόχος του μνημονίου είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αναγκάσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στον Λίβανο και η φράση «παράταση της εκεχειρίας» δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο.

4. Απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης

Μερικά από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα απελευθερωθούν αμέσως μετά την υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερωθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Τεχεράνη έχει λάβει σαφείς εγγυήσεις βάσει των μηχανισμών που επιθυμεί.

5. Πολεμικές αποζημιώσεις στην ημερήσια διάταξη

Οι ζημίες που προκλήθηκαν στο Ιράν από την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρονται στο μνημόνιο. Ο μηχανισμός εφαρμογής για την είσπραξη αποζημίωσης θα συμφωνηθεί στις διαπραγματεύσεις 60 ημέρες μετά την υπογραφή.

6. Λεπτομέρειες για την άρση των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων· ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελική συμφωνία

Η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και των διεθνών ψηφισμάτων θα επανεξεταστεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

7. Τρία τα ζητήματα προτεραιότητας

Μόνο τρία ζητήματα θα συζητηθούν στις 60ήμερες διαπραγματεύσεις: η συνέχιση του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος, η άρση των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων και ο μηχανισμός αποζημίωσης. Κανένα άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, δεν θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί της Παρασκευής την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού.