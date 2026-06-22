«Σπίτι μου 3»: Δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε νέους και νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος

Φορολογικές ελαφρύνσεις στις τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος περιλαμβάνει το σχέδιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, εξετάζεται ένα μοντέλο εφαρμογής του προγράμματος «Σπίτι μου», στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις αντί για άμεση επιδότηση από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους.

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