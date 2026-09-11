«Σπίτι μου 3», φοιτητικές εστίες και «Ανακαινίζω» - Όλα τα μέτρα που έρχονται για το στεγαστικό

Τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου 3», καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε αρχικά «Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η στέγαση. Είναι και για τη χώρα μας, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε πει ότι δεν λύνεται μόνο με μία πράξη. Το συγκεκριμένο θέλει πολλές δράσεις.

Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια, αλλά με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες μας να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτήν που θα πλήρωναν αν νοίκιαζαν ένα σπίτι».

Σπίτι μου 3 - Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα

Όπως είπε, το «Σπίτι μου 3» θα είναι πιο διευρυμένο τόσο ως προς την ηλικία των δικαιούχων όσο και ως προς την αξία της κατοικίας και το ύψος του δανείου.

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Συγκεκριμένα:

Το ηλικιακό όριο επεκτείνεται έως τα 55 έτη.

Η ανώτατη αξία της κατοικίας αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ.

Το όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο.

Διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Ενδεικτικά, τετραμελής οικογένεια μπορεί να ενταχθεί με εισόδημα έως 49.000 ευρώ, ενώ για πενταμελή οικογένεια το όριο φτάνει τα 56.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει περί τα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες.

Φοιτητικές εστίες και επίδομα συγκατοίκησης

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε «Κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα.

Υπάρχει επίσης, ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.

Δηλαδή, 2 φοιτητές που συγκατοικούν παίρνουν 5.000 ευρώ τον χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι».

«Ανακαινίζω»: Έως 95% επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει μεγάλη ανταπόκριση. Συνολικά έχουν εκδοθεί περίπου 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 12.000 αφορούν κλειστές κατοικίες.

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και 95% της δαπάνης ανακαίνισης, ενώ δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

«Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα "Ανακαινίζω" το οποίο τι κάνει; Επιδοτεί έως 95% για να ανακαινίσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση (…). Και όλο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι συνολικά 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που ελήφθησαν, εκ των οποίων οι 12.000 είναι για κλειστά σπίτια, τα οποία οι συμπολίτες μας θέλουν να τα ανακαινίσουν και στη συνέχεια είτε να τα νοικιάσουν για πέντε χρόνια με τρία χρόνια σταθερό ενοίκιο για να μπορέσει να ωφεληθεί και αυτός που νοικιάζει, είτε να τα ιδιοκατοικήσουν γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν παλαιότερα σπίτια που δεν μπορούν να τα δώσουν στα παιδιά τους γιατί δεν είναι στο επίπεδο για να μείνουν τα παιδιά τους.

Τώρα λοιπόν, έρχονται να τα ανακαινίσουν και να τα δώσουν στα παιδιά τους, να ιδιοκατοικηθούν. Επομένως, βλέπετε και με τα 13.000 σπίτια, με όλα αυτά που σας λέω, περίπου θα φτάσουμε στις 51.000 σπίτια που είτε αγοράζουν οι συμπολίτες μας και πληρώνουν κατ’ ουσίαν χαμηλότερη δόση από ότι στο ενοίκιο, είτε ανοίγουν και δίδονται για μίσθωση».