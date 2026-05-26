Στα «σκαριά» δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027: Έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες

Δύο νέα τέλη για τα ακίνητα, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, προβλέπει το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, εφόσον εγκριθούν χωρίς σημαντικές αλλαγές, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων και φορείς της αγοράς.

Το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου είναι ότι προβλέπονται δύο ξεχωριστές επιβαρύνσεις: το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και το νέο Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται μέχρι στιγμής, και τα δύο τέλη θα υπολογίζονται βάσει των τετραγωνικών μέτρων, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου, ενώ θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το πρώτο τέλος, δηλαδή το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Ωστόσο, οι νέοι συντελεστές εμφανίζονται αυξημένοι, καθώς προβλέπεται να κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις, έναντι 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις που ισχύει σήμερα.

Με βάση παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό, η ετήσια επιβάρυνση από το συγκεκριμένο τέλος εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 45 έως 105 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τον συντελεστή που θα εφαρμοστεί.

Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως νέα πηγή εσόδων για τις Περιφέρειες, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων, υποδομών, αναπλάσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και επιβαρυμένες περιοχές.

Για το νέο αυτό τέλος, οι συντελεστές προβλέπεται να διαμορφώνονται από 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις. Στο ίδιο παράδειγμα διαμερίσματος στην Κυψέλη, η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση υπολογίζεται μεταξύ 22 και 52 ευρώ.

Συνολικά, ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στις υψηλότερες κλίμακες ενδέχεται να δουν τις επιβαρύνσεις να φτάνουν ακόμη και τα 150 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε έως και τριπλάσια χρέωση σε σχέση με όσα καταβάλλονται σήμερα μέσω ΤΑΠ.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται και για το ποιος θα καταβάλλει πρακτικά τα τέλη, καθώς αυτά θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι συχνά εκδίδονται στο όνομα του ενοικιαστή.

Παρότι η επιβάρυνση αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προκύψουν διαφωνίες και πρακτικά προβλήματα στις μισθώσεις, ειδικά στις περιπτώσεις πάγιων τραπεζικών εντολών και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι τα τέλη θα επιβάλλονται σε ευρύ φάσμα ακινήτων, όπως κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου, οικόπεδα σε οικισμούς, ακόμη και ο αέρας (δικαίωμα υψούν).

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων, μεταξύ αυτών και η ΠΟΜΙΔΑ, αναμένεται να ζητήσουν μειώσεις στους συντελεστές κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, υποστηρίζοντας ότι η φορολογική και οικονομική επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη.

Σημειώνεται πάντως ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές πριν την κατάθεσή του στη Βουλή και την οριστική ψήφισή του.