Στο Φόρουμ των Δελφών μάθαμε έναν ακόμη λόγο που δεν βρίσκουμε σπίτι

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα ήταν ένα από τα βασικά θέματα που ανέδειξε και φέτος το Φόρουμ των Δελφών, μέσα από διαφορετικά πάνελ του για τις κρίσιμες προκλήσεις με τις οποίες έχει να αναμετρηθεί σήμερα η χώρα.

Συγκεκριμένα, σε συζήτηση που διοργάνωσε η διαΝΕΟσις στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ Δελφών με θέμα τη Στέγαση και το Δημογραφικό στην Ελλάδα, τα δυο ζητήματα συνδέθηκαν άρρηκτα, αφού το δημογραφικό επηρεάζει βαθιά το τοπίο της στέγασης αλλά, ακόμη, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των στεγαστικών πολιτικών.

Στο πάνελ, βρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ανέλυσαν τα δεδομένα και κατέθεσαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών κοινωνικών ζητημάτων που κρατιούνται χέρι χέρι, κι όμως, η σύνδεση τους δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε.

Ο πληθυσμός γερνάει και τα σπίτια μειώνονται - Το δημογραφικό αλλάζει το τοπίο της στέγασης

Η Αλεξάνδρα Τραγάκη, Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, μία εκ των ομιλητών, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό συνδέεται με το στεγαστικό κυρίως μέσω της δυσκολίας των νέων να στεγάσουν τις οικογένειές τους, υπάρχει όμως και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας: η μακροζωία.

Όπως ανέφερε, ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται, όπως και το προσδόκιμο ζωής, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια νέα κατηγορία ζήτησης για κατοικία, αλλά και για διαφοροποιημένες μορφές στέγασης.

«Η μακροζωία αλλάζει το τοπίο της στέγασης με έναν τρόπο που δεν λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη ούτε στις πολιτικές μας ούτε στον σχεδιασμό. Περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν σήμερα σε μεγάλα σπίτια, σε κατοικίες που υπερβαίνουν τόσο τις ανάγκες όσο και τις δυνατότητές τους, ακόμη και ως προς τη συντήρησή τους», επισήμανε η κ. Τραγάκη.

Η ίδια σχολίασε πως λόγω της μακροζωίας, γενιές που ανέμεναν να κληρονομήσουν την κατοικία των γονιών τους για να στεγάσουν τη δική τους οικογένεια ενδέχεται τελικά να μη φτάσουν ποτέ σε αυτό το στάδιο, με αποτέλεσμα το ακίνητο να περνά απευθείας στα εγγόνια. Αυτό, όπως εξήγησε, περιορίζει σημαντικά την κινητικότητα των κατοικιών και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Ο Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βρέθηκε στο ίδιο πάνελ και ανέφερε μεταξύ άλλων πως, ένα νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων θα ξεκινήσει τον Μάιο, με επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανακαινίσεις και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι να ωφεληθούν τουλάχιστον 20.000 κατοικίες και διαμερίσματα, ενισχύοντας τόσο το κτιριακό απόθεμα όσο και την ποιότητα της κατοικίας.