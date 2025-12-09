Στα ύψη ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: «Σκαρφάλωσε» στο 2,9% τον Νοέμβριο

Στα ύψη έφτασε ξανά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 2,9% σε ετήσια βάση, ανατρέποντας σε ένα βαθμό την «ανάπαυλα» του προηγούμενου διμήνου.
Συνολικά ο δείκτης ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,9%. Ο καφές ανατιμήθηκε κατά 20,7%, οι σοκολάτες κατά 22,9%, τα φρούτα κατά 9%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατά 4,4% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κατά 6,9%. Πτώση κατά 5,9% κατεγράφη στην τιμή των λαχανικών.
Στην αύξηση του πληθωρισμού συνέβαλε σημαντικά ο κλάδος των υπηρεσιών, καθώς εμφάνισε ανατιμήσεις με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,7% από το 2,8% τον προηγούμενο μήνα.
Πληθωρισμός: Οι χώρες που έσπασαν το «κοντέρ»
Στα τρόφιμα, κυμαίνεται στο 3,1% από 2,55% τον Οκτώβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει σε 2,2 % τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1 % τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.
Διαβάστε ακόμα: Φόροι: Συνεπείς στις πληρωμές 9 στις 10 επιχειρήσεις και 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων
Όσον αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Νοέμβριο (3,5%, έναντι 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από:
- τα είδη διατροφής, το οινόπνευμα και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο)
- τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο)
- την ενέργεια (-0,5%, έναντι -0,9% τον Οκτώβριο)
Τον υψηλότερο πληθωρισμό για τον Νοέμβριο εμφανίζουν οι: Εσθονία (4,7%), Κροατία (4,3%). Αυστρία (4,1%). Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εμφανίζει η Κύπρος (0,2%).
