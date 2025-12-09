Στα ύψη ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: «Σκαρφάλωσε» στο 2,9% τον Νοέμβριο

Στα ύψη έφτασε ξανά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 2,9% σε ετήσια βάση, ανατρέποντας σε ένα βαθμό την «ανάπαυλα» του προηγούμενου διμήνου.

Συνολικά ο δείκτης ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,9%. Ο καφές ανατιμήθηκε κατά 20,7%, οι σοκολάτες κατά 22,9%, τα φρούτα κατά 9%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατά 4,4% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κατά 6,9%. Πτώση κατά 5,9% κατεγράφη στην τιμή των λαχανικών.

Στην αύξηση του πληθωρισμού συνέβαλε σημαντικά ο κλάδος των υπηρεσιών, καθώς εμφάνισε ανατιμήσεις με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,7% από το 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Πληθωρισμός: Οι χώρες που έσπασαν το «κοντέρ»

Στα τρόφιμα, κυμαίνεται στο 3,1% από 2,55% τον Οκτώβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει σε 2,2 % τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1 % τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Όσον αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Νοέμβριο (3,5%, έναντι 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από:

τα είδη διατροφής , το οινόπνευμα και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο)

, το και τον (2,5%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο)

(0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) την ενέργεια (-0,5%, έναντι -0,9% τον Οκτώβριο)

Τον υψηλότερο πληθωρισμό για τον Νοέμβριο εμφανίζουν οι: Εσθονία (4,7%), Κροατία (4,3%). Αυστρία (4,1%). Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εμφανίζει η Κύπρος (0,2%).