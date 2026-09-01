Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Ο πολεμική σύρραξη που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή, διατηρεί τις τιμές των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ασκώντας έτσι οικονομική πίεση στους πολίτες που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν.

Ενώ γίνονται προσπάθειες μέσω επιδοτήσεων ή άλλων μέτρων συγκράτησης των τιμών, η επιβάρυνση παραμένει, επομένως υπήρξε απόφαση να δοθεί παράταση στην επιδότητση του diesel.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών χθες, Δευτέρα 31/08, δήλωσε πως η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης θα συνεχιστεί και για τον Σεπτέμβρη ενώ θα κινηθεί στα 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30.

Σημειώνεται πως παρά τις επιδοτήσεις, η μέση τιμή των καυσίμων παραμένει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η ακρίβεια των καυσίμων εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Από την αρχή του πολέμου στο Ιράν οι τιμές έχουν υποστεί αύξηση της τάξης του 17% παρά τις επιδοτήσεις.

Σημασία έχει πως αν δεν υπήρχε η επιδότηση, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά θα ήταν 2,130 ευρώ το λίτρο και η μέση τιμή του diesel 2,190 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤΙ, χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα που ένα ρεζερβουάρ 100 λίτρων diesel, την 1η Μαρτίου θα γέμιζε με 156 ευρώ, ενώ σήμερα και με την επιδότηση στην αντλία γεμίζει με 204 ευρώ. Χωρίς τα μέτρα θα γέμιζε με 220 ευρώ.

Οι πρατηριούχοι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις εξελίξεις, χωρίς να υπάρχει φως στο τούνελ για αποκλιμάκωση των τιμών, την ώρα που οι πολίτες πιέζονται και πρέπει να περικόψουν μετακινήσεις.