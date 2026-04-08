Το Στενό του Ορμούζ ανοίγει, αλλά οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία μένουν - Η επόμενη μέρα

Περίπου 800 πλοία εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, λόγω του μπλόκου στο Στενό του Ορμούζ από το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλά από αυτά να μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Όπως σχολιάζει το BBC, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπήρξε άμεση σύνδεση μεταξύ της μεγαλύτερης κυκλοφοριακής συμφόρησης στον κόσμο και της αύξησης των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, των υψηλότερων αεροπορικών ναύλων και των αυξανόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων σε όλο τον κόσμο.

Πολλές χώρες εξαρτώνται επίσης από το Στενό για σημαντικές προμήθειες άλλων πετροχημικών προϊόντων που παράγονται στα διυλιστήρια της περιοχής. Αυτά περιλαμβάνουν καύσιμα αεροσκαφών, ντίζελ, συστατικά λιπασμάτων και βιομηχανικά προϊόντα όπως το ήλιο, απαραίτητο για την κατασκευή μικροτσίπ.

Τα καλά νέα είναι ότι η εκεχειρία που επιτεύχθηκε, αναστέλλει οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και ανοίγει τον δρόμο για την αποκλιμάκωση και την ειρήνη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με πτώση 15% στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και άνοδο στις χρηματιστηριακές αγορές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι για προσοχή όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο σε αυτή τη λεπτή συγκυρία.

«Αίνιγμα» oι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Ορμούζ

Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με τη βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. Το κριτήριο για αυτό είναι αν θα διεξαχθούν πράγματι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Στη συνέχεια, υπάρχει η φυσική κατάσταση στο Στενό. Θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ; Ή θα γίνεται «μέσω συντονισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς», όπως πρότεινε ο ΥΠΕΞ, Αραγτσί;

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και για τα καύσιμα αεροσκαφών, το θείο, την ουρία και το ντίζελ. Όσο περισσότερο διαρκεί η εκεχειρία, τόσο πιο πιθανό είναι να υποχωρήσει οποιαδήποτε απότομη αύξηση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

Αυτό θέτει επίσης ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με οποιαδήποτε ειρήνη. Το Ιράν έχει πλέον δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στον Κόλπο. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελέγχει το βασικό θαλάσσιο στενό, ακόμη και χωρίς ναυτικό και αεροπορία. Είχε μάλιστα αρχίσει να εισπράττει διόδια.

Θα παραμείνει αυτή η κατάσταση; Θα το αποδεχθούν οι χώρες του Κόλπου; Η πρόταση του Ιράν να συντονίσει πλέον από κοινού τον έλεγχο του Στενού με το Ομάν είναι εξαιρετική.

Μήπως ο πόλεμος μετέτρεψε το Στενό του Ορμούζ στο πιο κερδοφόρο σημείο διοδίων στον κόσμο, με πολλά πλοία να πληρώνουν εκατομμύρια δολάρια για τη διέλευσή τους;

Ένας πόλεμος με χρόνιες συνέπειες

Είναι σαφές ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν προβλέψιμο πριν από τον πόλεμο. Η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου πιθανότατα θα πληγεί για μερικά χρόνια, λόγω των άμεσων ζημιών στις υποδομές, κυρίως στο Κατάρ. Θα χρειαστούν εβδομάδες για να ξαναρχίσει η παραγωγή και χρόνια για να επανέλθει η παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα.

Θα χρειαστεί μια συνεχής ροή δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο, από τώρα μέχρι το καλοκαίρι, για να περιοριστεί η αύξηση των λογαριασμών, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αναπληρώσει τα αποθέματά της σε φυσικό αέριο.

Για παράδειγμα, ενώ μια μέτρια αύξηση στους λογαριασμούς ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχεδόν βέβαιη τον Ιούλιο, ο φόβος για σημαντική περαιτέρω αύξηση τον Οκτώβριο ενδέχεται πλέον να μην βγει αληθινός.

Εάν διατηρηθεί, μια χαμηλότερη αύξηση του πληθωρισμού θα συμβάλει επίσης στο να μην αυξηθούν τα επιτόκια. Οι αγορές σημείωσαν σημαντική πτώση στα πραγματικά επιτόκια που καταβάλλουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας.

Το επιτόκιο των πενταετών κρατικών ομολόγων μειώθηκε κατά το ισοδύναμο μιας μείωσης επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού.

Αυτή η εκεχειρία θα συμβάλει στην παύση της αξιοσημείωτης αύξησης των σταθερών επιτοκίων στεγαστικών δανείων. Εάν διατηρηθεί, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων θα αρχίσουν να μειώνονται και πάλι, εδώ και σε όλο τον κόσμο.

Η οικονομική διάσταση αυτού του πολέμου υπήρξε πάντα κεντρικός παράγοντας, όχι παράπλευρο φαινόμενο. Οι Ιρανοί έχουν δημιουργήσει μια μορφή παγκόσμιας οικονομικής επιρροής στο Στενό και έχουν αποδείξει τη χρήση της.

Παραμένει μεγάλη αβεβαιότητα για τη διπλωματία, ενώ ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα υπάρχει σχετικά με τον αντίκτυπο στις τιμές, τα επιτόκια και την ευαίσθητη ανάπτυξη.

Χθες, τα γεγονότα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τιμή 200 δολαρίων το βαρέλι για το πετρέλαιο και όλες τις άλλες δευτερογενείς επιπτώσεις ήδη από αυτή την εβδομάδα. Τώρα, είναι πιθανό να δούμε μια πορεία επιστροφής στα 60 έως 70 δολάρια το βαρέλι, περιορισμένο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές βενζίνης και πιο ήρεμα επιτόκια.

Επομένως, η απουσία περαιτέρω κλιμάκωσης αποτελεί σαφή ανακούφιση για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών καταφθάνουν στην Ουάσιγκτον για σημαντικές συναντήσεις του ΔΝΤ.

Το βάθος των τραυμάτων που άφησε αυτή η σύγκρουση, όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο και τον έλεγχο μιας από τις βασικές οικονομικές αρτηρίες του κόσμου, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.