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Στο πατρικό μέχρι τα 31 οι Έλληνες - Το γράφημα της Eurostat

Η «καθυστέρηση» αυτή συνδέεται με το ποσοστό απασχόλησης το οποίο στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα πανευρωπαϊκά πάρα τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών.

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Newsroom
Gen Z Αθήνα
Unsplash
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Σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Κροατίας (31,5 έτη) τα παιδιά δεν αργούν τόσο πολύ να φύγουν από το σπίτι, όσο στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, οι νέοι αναχωρούν για τη δική τους κατοικία στα 30,9 έτη με το μέσο όρο της ΕΕ να βρίσκεται στα 26,3 έτη. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και στη Σλοβακία.

Η «καθυστέρηση» αυτή συνδέεται, σύμφωνα με την εξήγηση που συνοδεύει τα στοιχεία της Eurostat, με διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και με το ποσοστό απασχόλησης το οποίο στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα πανευρωπαϊκά πάρα τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών.

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