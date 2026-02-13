Συνεχίζονται οι ανακλήσεις στο βρεφικό γάλα: Η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του κλάδου

Στην αύξηση της παραγωγής για βρεφικό γάλα προχωρά η Nestlé, στην προσπάθειά της να αποτρέψει μία ενδεχόμενη έλλειψη στην αγορά, μετά την κρίση μόλυνσης που οδήγησε την ελβετική εταιρεία αλλά και τους ανταγωνιστές της όπως η Danone και η Groupe Lactalis να ανακαλέσουν εκατοντάδες παρτίδες.

Πέντε εργοστάσια της Nestlé σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία και Ολλανδία λειτουργούν πλέον 24 ώρες το 24ωρο για να ενισχύσουν την προσφορά, ιδίως προϊόντων για βρέφη κάτω του ενός έτους, αναφέρει έγγραφο που ήρθε στα χέρια του Bloomberg.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr