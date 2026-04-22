Τα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα, Τετάρτη (22/04), μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στις αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πακέτο μέτρων με την ονομασία «AccelerateEU» παρέχει στα κράτη μέλη τα εργαλεία για να περιορίσουν τις τιμές ενέργειας και να αντιμετωπίσουν πιθανές ελλείψεις καυσίμων, χωρίς να υπονομεύουν τις κλιματικές φιλοδοξίες του μπλοκ ή να πυροδοτούν τον επιζήμιο ανταγωνισμό μεταξύ των εθνών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν οι ελλείψεις. Σημειώνεται πως ήδη ακυρώνονται χιλιάδες πτήσεις λόγω των ελλείψεων.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα συντονίσει, επίσης, την πλήρωση αποθηκών φυσικού αερίου μεταξύ των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διατηρώντας το ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο.

Τους επόμενους μήνες, αναμένεται να υποβάλει μια νέα στρατηγική όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση και νομοθετικές προτάσεις για να διασφαλίσει ότι η ενέργεια θα φορολογείται λιγότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ακόμα, εξετάζεται αναθεώρηση του νόμου για τα αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να αυξήσει την απαίτηση για τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών.

Η Κομισιόν θα προχωρήσει και σε καταγραφή της ευρωπαϊκής δυναμικότητας διύλισης και θα επεξεργαστεί μέτρα για τη μεγιστοποίηση της χρήσης της.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε πως «οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και τις κρίσεις του αύριο. Η στρατηγική μας AccelerateEU ​​θα φέρει τόσο άμεσα όσο και πιο διαρθρωτικά μέτρα ανακούφισης για τους Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις».

«Πρέπει να επιταχύνουμε τη στροφή προς εγχώριες, καθαρές πηγές ενέργειας. Αυτό θα μας δώσει ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια και θα μας επιτρέψει να αντεπεξέλθουμε καλύτερα στις γεωπολιτικές καταιγίδες» προσέθεσε.