Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR - Πώς θα τα πληρώσετε

Αναρτήθηκαν στο myCar τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, μπορούν να ενημερωθούν για τα ποσά και έχουν προθεσμία εξόφλησης έως τις 31 Δεκεμβρίου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Για ταξινόμηση οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2010:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 255 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.380 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2001 και 31 Δεκεμβρίου 2005:

0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 διαμορφώνονται στα 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

1786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 240 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 1.260 ευρώ.

Για ταξινόμηση οχημάτων στην Ελλάδα πριν από το 2000:

0-300 κυβικά: 22 ευρώ.

301-785 κυβικά: 55 ευρώ.

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.

1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.

1358-1.548 κυβικά: 225 ευρώ.

1549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ.

1739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ.

1929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ.

2358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ.

3001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ.

Άνω των 4.001 κυβικών: 1.230 ευρώ.

Πώς θα τα πληρώσετε

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Τέλη Κυκλοφορίας 2026 και πρόστιμα

Για όσους αμελήσουν να εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας θα υπάρξουν πρόστιμα τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

25% επί του τέλους αν πληρωθούν εντός Ιανουαρίου

50% επί του τέλους αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο

100% επί του τέλους, αν πληρωθούν από 1ης Μαρτίου και μετά

Σημειώνεται ότι το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.