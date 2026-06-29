Θεοδωρικάκος: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές στα βασικά προϊόντα - Νέες μειώσεις τον Σεπτέμβριο

Στη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα κατέληξαν κυβέρνηση, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι από την 1η Ιουλίου παύει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, καθώς το μέτρο δεν παρατείνεται.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για τους επόμενους δύο μήνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο καθεστώς του πλαφόν.

Ο υπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι από τον Σεπτέμβριο αναμένονται νέες μειώσεις τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την αγορά.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αμέσως μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς, με βασικό θέμα την πορεία των τιμών και τα μέτρα για τον περιορισμό του κόστους διαβίωσης.

Η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου:



«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε σήμερα η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς.



Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.



Στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως αύξηση.



Θέλω να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6%, εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, που είχαμε εκτάκτως επιβάλει.



Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμήνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.



Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.



Υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».