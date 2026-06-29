Στο Μαξίμου παράγοντες της αγοράς με στόχο τη μείωση τιμών στο ράφι - Θέλουν ταυτόχρονο «χτύπημα»

Αναγνωρίζοντας την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιδιώκουν μία νέα εθνική συμφωνία κυρίων με στόχο την περαιτέρω μείωση τιμών στο ράφι, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης που δεν λείπουν από κανένα καλάθι.

Στις 12:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Προέδρου του ΣΕΒ, του Προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με στόχο την οριζόντια μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων.

Σύμφωνα με τους καταναλωτές, τα αλλεπάλληλα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, καθώς αφορούν κυρίως δευτερεύοντες κωδικούς.

Οι συσσωρευμένες ανατιμήσεις των τελευταίων ετών εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων ροκανίζουν την αγοραστική δύναμη μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ και οι αριθμοί καταδεικνύουν την πίεση στο πορτοφόλι τους. Μπορεί σύμφωνα με τη Eurostat ο πληθωρισμός τροφίμων να ήταν κατάτι χαμηλότερος, αλλά πάλι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα είδη όπως φρούτα, λαχανικά και κρέας οι αυξήσεις είναι πολλαπλάσιες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να πιέσει όλους τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας για μία ταυτόχρονη και ουσιαστική μείωση τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων που είναι απαραίτητοι για κάθε νοικοκυριό, ώστε το αποτύπωμα να είναι ορατό στην τσέπη όλων και να μην είναι απαραίτητο το κυνήγι των προσφορών από σουπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.

Είναι σαφές βεβαίως ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής και των μεταφορικών, σε συνδυασμό με την ασάφεια που επικρατεί για το χρόνο αποκατάστασης των επιπτώσεων στις πρώτες ύλες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δυσκολεύουν το εγχείρημα. Είναι εξίσου σαφές όμως ότι οι αυξήσεις από το 2021 και μετά είναι διαρκείς.

Το «όπλο» πίεσης της κυβέρνησης στη συζήτηση με τους εκπροσώπους της αγοράς και της βιομηχανίας θα είναι η παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λήγει μεθαύριο, Τετάρτη (01/07), και είχε οδηγήσει σε μείωση τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για πραγματικές και συντεταγμένες μειώσεις τιμών, τότε η παράταση μέχρι νεωτέρας είναι βέβαιη.