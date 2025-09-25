Θεοδωρόπουλος: Κίνδυνος για λουκέτο σε δύο εργοστάσια της βαριάς βιομηχανίας

Σοβαρή προειδοποίηση για τον κίνδυνο λουκέτου σε δύο μεγάλες βιομηχανίες της χώρας, μέλη του ΣΕΒ, απηύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ. Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος, λόγω του εκρηκτικού ενεργειακού κόστους που πλήττει την ελληνική παραγωγή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για επιχειρήσεις της βαριάς βιομηχανίας, και η πιθανή παύση της λειτουργίας τους θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε απασχόληση.

«Μιλάμε για στρατηγικής σημασίας εργοστάσια, με εξαγωγικό προσανατολισμό και έντονη συμβολή στη μεταποίηση. Αν κλείσουν, θα πονέσει η ελληνική οικονομία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι σε αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου, το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί έως και στο 60% του συνολικού λειτουργικού κόστους, μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τους – ιδιαίτερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., όπου ισχύουν ευνοϊκότερα τιμολόγια και μοντέλα στήριξης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση του ΣΕΒ με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, κατά την οποία τέθηκε εκ νέου επί τάπητος το ζήτημα του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός σχεδίου ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο ΣΕΒ φέρεται να έχει προτείνει ως βάση την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου στήριξης, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιτρέποντας στο ιταλικό κράτος να προσφέρει στοχευμένες επιδοτήσεις στο ενεργειακό κόστος για βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης.

Η ελληνική πλευρά εξετάζει τώρα πώς μπορεί να προσαρμόσει το μοντέλο αυτό στα ελληνικά δεδομένα και να το εφαρμόσει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων κρατικών ενισχύσεων.