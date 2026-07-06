Τι δικαιούται ο ενοικιαστής αν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες: Χρήσιμες συμβουλές

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ιδιοκτήτες σπιτιών αρνούνται να επισκευάσουν βλάβες που έχουν προκύψει στα σπίτια των ενοικιαστών τους, είτε πρόκειται για χαλασμένο θερμοσίφωνα, είτε πρόκειται για υγρασία στο ταβάνι.

Ο εκάστοτε ενοικιαστής, οφείλει να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση, καθώς από το νόμο, τέτοιου είδους επισκευές, πληρώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), η οποία επικαλείται τον Αστικό Κώδικα, ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση:

Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.

Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν ο ιδιοκτήτης δεν του πληρώνει τις βλάβες

Ο ενοικιαστής με τη σειρά του, σε περίπτωση που δεν του επισκευάζει τις βλάβες ο ιδιοκτήτης, πρέπει να κάνει τα εξής:

Γραπτή ειδοποίηση

Να ζητά εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Να αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.

Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου / καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορεί να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Bonus tips

Για να είναι ο εκάστοτε ενοικιαστής σίγουρος ότι θα μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει βλάβη αλλά και ότι θα αναγνωριστεί η βλάβη από τον ιδιοκτήτη, μπορεί να κάνει τα εξής:

Μην προχωρά σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.

– μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη. Να κρατά όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.

Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση του