ΥΠΑΑΤ: «Ανάχωμα» στήριξης των επιχειρηματιών για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Mέτρα οικονομικής ανακούφισης για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που υπέστησαν οικονομική ζημία λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τίθενται σε εφαρμογή με Κοινή Υπουργική Απόφαση (A.1174/2026).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνεται παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο στους τομείς παραγωγής τυριών και οπληφόρων ζώων για σφαγή.

Τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Ειδικότερα, για τους πληγέντες προβλέπονται τα εξής:

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 15/03/2026 έως και 31/12/2026, παρατείνονται έως και 31/12/2026.

Η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων στις 15/03/2026 οφειλών, αναστέλλεται από 15/03/2026 έως και 31/12/2026.

Οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 15/03/2026 έως και 31/12/2026, παρατείνονται μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος ρύθμισης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό-Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων

Σημειώνεται ότι για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό της εφαρμογής των μέτρων στο επιχειρησιακό πεδίο, εισήχθη στη Βουλή και ψηφίζεται –με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ– διάταξη που δημιουργεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης στη Λέσβο, στο οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κρατά τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό στο πεδίο, συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δημόσιες υπηρεσίες (κτηνιατρικές υπηρεσίες, λιμενικές και τελωνειακές αρχές, κλπ.), με επικεφαλής αξιωματικό.