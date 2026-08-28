Χιόνι με... καύσωνα στην Ελλάδα στα τέλη Αυγούστου: Οι τρεις περιοχές που εντοπίζεται

Με τις ζακέτες μας ξεχασμένες στη ντουλάπα, και τον καύσωνα να θερίζει τη χώρα, οι λέξεις κρύο και χιόνι φαντάζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όμως δεν είναι... Τέλη Αυγούστου και υπάρχει ακόμα χιόνι σε τρία βουνά στην Ελλάδα.

Το χιόνι, βέβαια, δεδομένης της εποχής, είναι ελάχιστο, σε λίγες δεκάδες τετραγωνικά μέτρα. Συγκεκριμένα, δορυφορικές εικόνες της 25ης Αυγούστου 2026 εντοπίζουν μικρές χιονούρες σε τρία βουνά της βόρειας Ελλάδας, σε σημεία όπου το χιόνι προστατεύεται από το ανάγλυφο. Ο λόγος για τον Όλυμπο, την Τύμφη και τον Σμόλικα.

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Η επιβίωσή τους οφείλεται κυρίως στη σκίαση και την υπερσυσσώρευση χιονιού από τον άνεμο και τις χιονοστιβάδες, όπως αναφέρει η δημοσίευση του The Climate Book, το οποίο παρέθεσε και χάρτες με τα δεδομένα, τονίζοντας ωστόσο ότι απεικονίζει τις χιονούρες που φάνηκαν δορυφορικά και αφήνοντας ανιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες που δεν ήταν ορατές.

Οι χιονούρες, όπως εξηγεί το δίτκυο ενημέρωσης για τον καιρό, δεν είναι παγετώνες· αποτελούν υπολείμματα του χειμερινού χιονιού που καταφέρνουν να επιβιώσουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ωστόσο, πρόκειται για ένα φαινόμενο που γίνεται ολοένα πιο σπάνιο.

Για τους υδροφορείς, οι χιονούρες είναι σημαντικές. Καθώς λιώνουν σταδιακά, ένα μέρος του νερού διηθείται στα πετρώματα, ενώ ένα άλλο τροφοδοτεί πηγές, ρέματα και το έδαφος μέσα στην ξηρότερη περίοδο. Η ποσότητά τους δεν αρκεί για να αναπληρώσει τα αποθέματα ενός ολόκληρου ορεινού όγκου, αλλά ο χρονισμός της παροχής τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμος.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος στο περιοδικό The Cryosphere, με συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Cambridge, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της British Antarctic Survey, δείχνει μείωση κατά 58% της χιονοκάλυψης σε δέκα ελληνικά βουνά άνω των 2.000 μ. την περίοδο 1984–2025, με σημαντικό ρόλο να έχει η άνοδος της θερμοκρασίας.