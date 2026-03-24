Η χώρα με την περισσότερη μόλυνση για το 2025, κάνει την Ινδία να μοιάζει με παράδεισο

Ως η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική μόλυνση ανακηρύχθηκε το Πακιστάν για το 2025. Οι συγκεντρώσεις επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, βρέθηκαν να είναι έως και 13 φορές υψηλότερες από το επιτρεπόμενο επίπεδο που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η ελβετική πλατφόρμα καταγραφής ποιότητας αέρα IQAir ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι 13 χώρες και εδάφη διατήρησαν τον περασμένο χρόνο τα PM2.5 στα επίπεδα που ορίζει ο ΠΟΥ κάτω των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, από 7 που ήταν το 2024.

Συνολικά, 130 από τις 143 χώρες και εδάφη που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ. Το Μπανγκλαντές και το Τατζικιστάν βρίσκονταν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στον κατάλογο με τις πιο μολυσμένες χώρες.

Οι «πρωταθλήτριες» στη μόλυνση

Το Τσαντ, που στατιστικά ήταν η χώρα με το περισσότερο νέφος το 2024, βρέθηκε στην τέταρτη θέση το 2025, αλλά η μείωση της συγκέντρωσης PM2.5 τον περασμένο χρόνο πιθανόν να οφείλεται σε ελλιπή δεδομένα.\

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ΗΠΑ, επικαλούμενες περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους, διέκοψαν ένα παγκόσμιο πρόγραμμα παρακολούθησης που συνέλεγε στοιχεία για τη μόλυνση από τα κτίρια των πρεσβειών και των προξενείων τους.

“Από την απώλεια των δεδομένων τον Μάρτιο φάνηκε σαν να υπήρξε μια σημαντική μείωση στα επίπεδα των PM2.5 (στο Τσαντ), αλλά το γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζουμε”, λέει η Κρίστι Τσέστερ Σρέντερ, η επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης της IQAir.

Η αμερικανική απόφαση αφαίρεσε μια πρωταρχική πηγή δεδομένων για πολλές χώρες επιρρεπείς στην ατμοσφαιρική μόλυνση και το Μπουρούντι, το Τουρκμενιστάν και το Τόγκο αφαιρέθηκαν από την έκθεση του 2025 εξαιτίας κενών στην πληροφόρηση.

Το Λόνι της Ινδίας ήταν η πιο μολυσμένη πόλη το 2025 με μέσο όρο στα επίπεδα των PM2.5 τα 112,5 μικρογραμμάρια ενώ ακολουθεί το Χοτάν στη Σινγιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας με 109,6 μικρογραμμάρια.

Οι 25 πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου βρίσκονταν όλες στην Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα.

Μόνο 14% των πόλεων σε όλο τον κόσμο πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ το 2025, από 17% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα, με τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά να προκαλούν άνοδο στα επίπεδα των PM2.5 στις ΗΠΑ, ακόμη και στην Ευρώπη.

Ανάμεσα στις χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια το 2025 ήταν οι Αυστραλία, Ισλανδία, Εσθονία και Παναμάς.

Το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία ανέφεραν όλες σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα των PM2.5, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, χάρη στο φαινόμενο Λα Νίνια που συνοδεύεται από υψηλότερα ποσοστά υγρασίας και περισσότερους ανέμους.

Στη Μογγολία η μέση συγκέντρωση των σωματιδίων μειώθηκε κατά 31% στα 17,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Συνολικά, 75 χώρες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα στα PM2.5 το 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα με 54 να αναφέρουν υψηλότερη μέση τιμή στη συγκέντρωση των PM2.5, σύμφωνα με την IQAir.