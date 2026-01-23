Καμπανάκι για την ξηρασία στην Ελλάδα: Τα ρεκόρ θερμοκρασίας που καταρρίφθηκαν το 2025

Την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κλίματος στην Ελλάδα το 2025 παρουσίασε, σε εκδήλωση στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, η επιστημονική ομάδα του Climatebook, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν πως η ξηρασία είναι πλέον μια παρούσα πραγματικότητα και όχι ένα μελλοντικό σενάριο.



Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύθηκαν, το 2025 καταγράφηκε ως το 2ο θερμότερο έτος για τη χώρα μας από το 1991, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία να φτάνει τους 15.3°C. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 6 από τα 7 θερμότερα έτη των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταγραφεί μόλις την τελευταία επταετία.



Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ήταν σαφής: «Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εδώ. Το βλέπουμε από την αύξηση της θερμοκρασίας, με τη μείωση των χιονοπτώσεων, με την αύξηση της συχνότητας των έντονων καιρικών φαινομένων».

Συναγερμός για Μόρνο και ξηρασία

Παρόλο που οι βροχοπτώσεις στο σύνολο της χώρας κυμάνθηκαν σε κανονικά επίπεδα, υπήρξαν περιοχές με σημαντικό έλλειμμα, όπως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Αττική, η Θράκη και η Κρήτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου. «Ο Μόρνος μας απασχόλησε πολύ. Βλέπουμε ότι έχει μια συνεχή πτώση τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως στην έλλειψη χιονιού αλλά και βροχοπτώσεων. Φτάσαμε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια τώρα, στα τέλη του '25» σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος.



Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας: «Το θετικό είναι ότι τον τελευταίο μήνα και λόγω των χιονιών αλλά και των βροχών, έχει σταματήσει αυτή η πτώση και έχουμε αρχίσει να έχουμε μια μικρή άνοδο στην έκταση της λίμνης. Παραμένει όμως 40% κάτω, την ώρα τώρα που μιλάμε, από τις κανονικές τιμές».

Η άλλη όψη στην ξηρασία - Θάλασσες που «βράζουν»

Η υπερθέρμανση δεν αφήνει ανεπηρέαστες τις ελληνικές θάλασσες, καθώς το 2025 ήταν το 4ο πιο θερμό έτος, με τη θερμοκρασία επιφάνειας να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 29°C τον Αύγουστο.

Οι επιπτώσεις είναι ορατές και στην αλιεία. Δείχνοντας το σχετικό γράφημα, ο κ. Λαγουβάρδος εξήγησε πως από το 2018 μέχρι το 2023 «συνεχίζεται αυτή η πτωτική τάση, πέφτουν τα ενδημικά, ενώ αυξάνονται τα ξενικά είδη».

Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται το γεγονός ότι για πρώτη φορά από το 2000, δεν είχαμε καμία ανθρώπινη απώλεια από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, ο κ. Λαγουβάρδος συνέστησε αυτοσυγκράτηση, σχολιάζοντας πως «αυτό πιθανότατα είναι συγκυριακό».



Συνολικά καταγράφηκαν 19 καιρικά επεισόδια (μείωση 20% σε σχέση με τον μέσο όρο), ενώ οι χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και την Πίνδο ήταν περιορισμένες κατά 25-30%, γεγονός που συνδέεται και με την ξήρανση των ελατοδασών.



Η πλήρης έκθεση είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους στην ιστοσελίδα climatebook.gr.