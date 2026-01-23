Ζαχαριάδης: «Η Αττική ανοχύρωτη απέναντι στην κλιματική κρίση - Αποτυχημένη η κυβέρνηση»

Η Αττική είναι ανοχύρωτη απέναντι στην κλιματική κρίση, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης σε δηλώσεις που έκανε στο δελτίο του Mega News.

«Υπάρχουν σημαντικές ευθύνες στην Πολιτεία συνολικά», ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης και εξήγησε: «Πέρασε ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόσα χρήματα δόθηκαν και πόσα έργα έγιναν, προγραμματίστηκαν και εντάχθηκαν σε αυτό το ταμείο για τα επόμενα χρόνια;

Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν έχουμε μαζευτεί σε ένα λεκανοπέδιο 5.000.000 άνθρωποι και έχουν καεί, τα τελευταία δέκα χρόνια, το 40% των δασών και έχουμε ακραία φαινόμενα μεγάλης βροχόπτωσης, είναι λογικό να παρασυρθούν υλικά».

Ζαχαριάδης για κλιματική κρίση: «Αποτυχημένη η κυβέρνηση»

«Εδώ λοιπόν υπάρχουν σημαντικές ευθύνες από την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση για το ποια και πόσα έργα έχει εντάξει και βεβαίως για τα έργα τα οποία έχουν υπογραφεί από το 2020 - 2021 και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα».

Αναφέρθηκε στη ανάγκη ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου: «Βλέπουμε σε βάθος χρόνου πόσο μεγάλη ζημιά προκαλούν οι χωριστές πορείες. Εδώ τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να γίνει μια κίνηση αποφασιστική και σαρωτική. Μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε για τρίτη θητεία Μητσοτάκη.

Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται ανασύνθεση, χρειάζεται υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και χρειάζεται και ανοιχτό μυαλό. Γιατί κάνουμε διαπιστώσεις ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη -βλέπε το μπάχαλο με το FIR Αθηνών- είναι διεφθαρμένη -βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ- είναι αποτυχημένη -βλέπε όσα συζητούσαμε πριν για τη Γλυφάδα- και το αποτέλεσμα ποιο είναι;

Ότι ενώ έχει πέσει στο μισό της εκλογικής της δύναμης -γιατί και αυτό το εύρημα ανήκει στην μεγάλη εικόνα- δεν βρίσκει ισχυρό αντίπαλο. Εκτιμώ λοιπόν ότι τους επόμενους μήνες πρέπει να γίνουν κινήσεις και να ανασυνταχθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό στον προοδευτικό χώρο. O Αλέξης Τσίπρας, θα είναι ένας παράγοντας αναδιάταξης στο πολιτικό σκηνικό».

Σχολίασε τις δηλώσεις της 'Αννας Διαμαντοπούλου «που είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει την αυτόνομη πορεία του» σημειώνοντας: «Εμάς δεν μας αφορά ένα σχέδιο διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είναι υπερβολικός βολονταρισμός αυτό που λέει η κ. Διαμαντοπούλου να νικήσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο παραπάνω».

Αναφέρθηκε, τέλος, στη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Χαρίτση στο Συνέδριο της Νέας Αριστεράς: «Η τοποθέτηση του Αλέξη Χαρίτση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι μια σωστή στρατηγική. Νομίζω ότι είναι η ώρα να αρχίσει αυτή η συζήτηση να κάνει βήματα προς την ωρίμανση και προς την κατάληξή της».