Ο καύσωνας σκοτώνει έναν άνθρωπο το λεπτό...και εμείς επενδύουμε ακόμα στις εταιρείες ορυκτών καυσίμων

Νορβηγοί και Φιλανδοί με βεντάλιες, Ιάπωνες σε ειδικούς χώρους προστασίας για ζέστη, και πιο γνώριμο σε εμάς, βούτες στο συντριβάνι του Συντάγματος: Όλοι θυμόμαστε τις εικόνες από τον καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Και όλα αυτά σε γκρίζες πόλεις με ατμοσφαιρική ρύπανση. Η αυξανόμενη παγκόσμια θερμοκρασία, έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που πλέον, σύμφωνα με έρευνα σκοτώνει έναν άνθρωπο το λεπτό σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα του Lancet Countdown για την Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή για το 2025 διεξήχθη από το UCL σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκπονήθηκε από 128 εμπειρογνώμονες από περισσότερα από 70 ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς του ΟΗΕ.

Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν λόγω παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Η έκθεση, η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, αναφέρει ότι η ζημιά στην υγεία θα επιδεινωθεί με ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ που καταρρίπτουν τις πολιτικές για το κλίμα και πετρελαϊκές εταιρείες να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται νέα αποθέματα.

Η αύξηση της θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με την καύση ορυκτών, τα οποία κατά αυτή τη διαδικασία απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και οξείδια του αζώτου τα οποία «παγιδεύουν» την θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Την στιγμή που κυβερνήσεις έδωσαν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε άμεσες επιδοτήσεις σε εταιρείες ορυκτών καυσίμων το 2023 (τα οποία προκαλλούν επίσης ατμοσφαιρική ρύπανση), οι άνθρωποι έχασαν περίπου το ίδιο ποσό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που τους εμπόδιζαν να εργάζονται σε αγροκτήματα και εργοτάξια.

Ένα κορίτσι «δροσίζεται» σε σιντριβάνι κατά τη διάρκεια καύσωνα στην Αθήνα | Shutterstock

«Αδύνατο ένα υγιές μέλλον αν τα καύσιμα χρηματοδοτούνται με τρέχοντες ρυθμούς»

Η μειωμένη καύση άνθρακα, σύμφωνα με τον Guardian, έχει σώσει περίπου 400 ζωές την ημέρα την τελευταία δεκαετία, αναφέρει η έκθεση, και η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται ραγδαία. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι ένα υγιές μέλλον είναι αδύνατο εάν τα ορυκτά καύσιμα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται με τους τρέχοντες ρυθμούς.

Η Δρ. Μαρίνα Ρομανέλο, του University College London (UCL), η οποία ηγήθηκε της ανάλυσης, δήλωσε: «Αυτή η έκθεση σκιαγραφεί μια ζοφερή και αναμφισβήτητη εικόνα των καταστροφικών βλαβών για την υγεία που φτάνουν σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Η καταστροφή ζωών και μέσων διαβίωσης θα συνεχίσει να κλιμακώνεται μέχρι να τερματίσουμε τον εθισμό μας στα ορυκτά καύσιμα.

«Βλέπουμε εκατομμύρια θανάτους να συμβαίνουν άσκοπα κάθε χρόνο λόγω της καθυστέρησής μας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και της καθυστέρησής μας στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Βλέπουμε βασικούς ηγέτες, κυβερνήσεις και εταιρείες να οπισθοχωρούν από τις δεσμεύσεις για το κλίμα και να θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο όλο και περισσότερο».

Πώς το θερμικό στρες μπορεί να είναι θανατηφόρο

Η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη έχει αυξηθεί κατά 23% από τη δεκαετία του 1990, ακόμη και μετά την αύξηση των πληθυσμών, σε έναν μέσο όρο 546.000 ετησίως μεταξύ 2012 και 2021.

«Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου έναν θάνατο που σχετίζεται με τη ζέστη κάθε λεπτό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο καθηγητής Όλι Τζέι, του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα ανάλυσης. «Είναι ένας πραγματικά εκπληκτικός αριθμός και οι αριθμοί αυξάνονται».

Ο Τζέι δήλωσε: «Τονίζουμε συνεχώς στους ανθρώπους ότι το θερμικό στρες μπορεί να επηρεάσει τους πάντες και μπορεί να είναι θανατηφόρο - νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό - και ότι κάθε θάνατος που σχετίζεται με τη ζέστη μπορεί να προληφθεί».

Η Λόρα Κλαρκ, διευθύνουσα σύμβουλος της περιβαλλοντικής δικηγορικής εταιρείας ClientEarth, δήλωσε: «Ζούμε στην εποχή των κλιματικών συνεπειών. Οι καύσωνες, οι πλημμύρες, η ξηρασία και οι ασθένειες δεν αποτελούν πλέον μακρινές προειδοποιήσεις - είναι εδώ τώρα.

Αλλά καθώς η επιστήμη της απόδοσης ευθυνών, οι δικαστικές διαμάχες για το κλίμα και ο ακτιβισμός από τη βάση αυξάνονται, η λογοδοσία για τις κλιματικές επιπτώσεις δεν είναι πλέον ζήτημα του αν αλλά του πότε».

🇫🇮 Finland breaks heat record with 14 consecutive days over 30°C. — World of Statistics (@stats_feed) July 25, 2025

19 μέρες το χρόνο απειλείται η ζωή μας από τον καύσωνα

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο μέσος άνθρωπος έχει εκτεθεί σε 19 ημέρες ετησίως σε απειλητική για τη ζωή ζέστη και 16 από αυτές τις ημέρες δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, αναφέρει η έκθεση.

Συνολικά, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες είχε ως αποτέλεσμα το ρεκόρ των 639 δισεκατομμυρίων ωρών απώλειας εργασίας το 2024, γεγονός που προκάλεσε απώλειες 6% του εθνικού ΑΕΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων όχι μόνο θερμαίνει τον πλανήτη, αλλά παράγει και ατμοσφαιρική ρύπανση, προκαλώντας εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Οι πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από τις ολοένα και πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες, προσθέτουν στους θανάτους που προκαλούνται από τον καπνό, με ρεκόρ 154.000 θανάτων να καταγράφονται το 2024, αναφέρει η έκθεση. Οι ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα βλάπτουν τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία και 123 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι υπέστησαν επισιτιστική ανασφάλεια το 2023, σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο μεταξύ 1981 και 2010.

Παρά τη ζημιά, οι κυβερνήσεις του κόσμου παρείχαν 956 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων το 2023, η οποία ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο μέχρι να ξεπεραστεί το 2024. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό επισκίασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως που δεσμεύτηκαν στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα Cop29 το 2024 για να υποστηρίξουν τις πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή χώρες.

Εταιρείες ορυκτών καυσίμων αυξάνουν την παραγωγή τους και επιβαρύνουν το κλίμα

Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων στον κόσμο αύξησαν την προβλεπόμενη παραγωγή τους κατά το έτος έως τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που θα οδηγήσει σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τρεις φορές μεγαλύτερες από αυτές που είναι συμβατές με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, δηλαδή περιορισμό της θέρμανσης σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναφέρει η έκθεση.

Οι εμπορικές τράπεζες υποστηρίζουν αυτήν την επέκταση, με τους 40 κορυφαίους δανειστές στον τομέα των ορυκτών καυσίμων να επενδύουν συλλογικά το 2024, ένα πενταετές υψηλό ύψους 611 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο δανεισμός τους στον πράσινο τομέα ήταν χαμηλότερος στα 532 δισεκατομμύρια δολάρια.