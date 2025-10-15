Οι ευρωπαϊκές παραλίες που κινδυνεύουν να «χαθούν» στη θάλασσα σε 100 χρόνια

Το παράκτιο τοπίο της Ευρώπης θα μπορούσε να αναδιαμορφωθεί πλήρως σε λιγότερο από 100 χρόνια, με εμβληματικές παραλίες της να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό, προειδοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) σε μία από τις εκθέσεις του, καθώς μεταξύ 2006 και 2018, τα επίπεδα αυξήθηκαν κατά 3,7 χιλιοστά ετησίως, περισσότερο από δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Εάν οι εκπομπές που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου παραμείνουν υψηλές, η στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να φτάσει μεταξύ 0,63 και 1,02 μέτρων έως το 2100.

Ευρώπη: Οι παραλίες που κινδυνεύουν

Οι προσομοιώσεις του ΕΟΠ έλαβαν επίσης υπόψη το χειρότερο σενάριο: την ταχεία αποσύνθεση του πολικού στρώματος πάγου. Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας έως και πέντε μέτρα έως το 2150.

Αυτές είναι οι παραλίες που ενδέχεται να «ξεχάσουμε» μέχρι τότε:

1. Το Sveti Stefan του Μαυροβουνίου

Το πιο απειλούμενο σημείο μεταξύ των κορυφαίων παραλιών φαίνεται να είναι το Sveti Stefan, στις ακτές της Αδριατικής του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με έρευνα της ολλανδικής εταιρείας κλιματικών λύσεων Reinders Corporation.

Είναι ένα εμβληματικό, μικροσκοπικό νησιωτικό θέρετρο που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού υπερυψωμένου μονοπατιού. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η περιοχή θα μπορούσε να υποστεί απώλεια ακτογραμμής άνω των 200 μέτρων.

Το Σβέτι Στέφαν στο Μαυροβούνιο | Shutterstock

2. Η «τροπική» παραλία της Σαρδηνίας

Το Πόρτο Τζούνκο της Ιταλίας, στη Σαρδηνία, μία από τις πιο παρθένες αμμώδεις εκτάσεις της Μεσογείου θα μπορούσε να χάσει έως και 107 μέτρα ακτογραμμής.

Είναι γνωστή ως μία «τροπική παραλία στη μέση της Μεσογείου», ανάμεσα σε ακρωτήρια που λειτουργούν ως φυσικό φράγμα ανέμου και περιβάλλεται από αμμόλοφους που καλύπτονται από άρκευθο και σχίνους.

3. Το σπήλαιο του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία

Η Praia de Benagil της Πορτογαλίας είναι η τρίτη σε κίνδυνο. Η περιοχή, γνωστή για τα εμβληματικά σπήλαιά της ήδη μαστίζεται από υπερτουρισμό, και θα μπορούσε να υποστεί διάβρωση των ακτών σχεδόν 70 μέτρων.

Το σπήλαιο του Αλγκάρβε | Shutterstock

4. Lofoten's Værøy στη Νορβηγία

Οι ακτές της Βόρειας Ευρώπης αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικούς κινδύνους. Το μαγευτικό νησί Værøy, όπου βρίσκεται μία από τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες της Νορβηγίας, θα μπορούσε να υποστεί μείωση της ακτογραμμής κατά 58 μέτρα.

Το νησί είναι επίσης ένας παράδεισος για τους πεζοπόρους, προσφέροντας διαδρομές προς εγκαταλελειμμένα χωριά και ανθρώπινα κρησφύγετα που χρονολογούνται έως και 6.000 χρόνια πριν.

Lofoten's Værøy | Shutterstock

5. Η παραλία του «Banshees of Inisherin» στην Ιρλανδία

Ο κόλπος Keem, μια πρώην περιοχή ψαρέματος καρχαριών στο νησί Achill, που ορίζεται από το Lonely Planet ως «μία από τις πιο ειδυλλιακές, απομονωμένες παραλίες της Ιρλανδίας», ίσως είναι η επόμενη στη λίστα.

Αυτή η μικροσκοπική έκταση λευκής άμμου κινδυνεύει να χάσει 40 μέτρα μέχρι το 2100.

6. Η απόκρημνη παραλία της Ισλανδίας

Είναι γνωστή ως ένας από τους πιο επικίνδυνους προορισμούς της Ισλανδίας , με κύματα που φτάνουν έως και 40 μέτρα.

«Όταν ένα κύμα του ωκεανού σε αρπάζει, μπορεί να σε ρίξει κάτω και να σε ρίξει βίαια στο παγωμένο νερό και την βραχώδη ακτογραμμή», λέει το Visit Iceland για την παραλία Reynisfjara.

Αυτή η ακτή γεμάτη από ηφαιστειακή μαύρη άμμο είναι η έκτη στη λίστα, με προβλεπόμενη απώλεια άνω των 35 μέτρων.

Η επικίνδυνη παραλία Reynisfjara | Shutterstock

7. Η Κυανή Ακτή της Γαλλίας

Όσοι έχουν περάσει από τη Γαλλική Ριβιέρα τα τελευταία χρόνια ίσως έχουν αρχίσει να παρατηρούν την παρουσία πινακίδων που προειδοποιούν τους τουρίστες για τον κίνδυνο τσουνάμι.

Αν και η περιοχή αυτή δεν έχει ακόμη πληγεί από τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, ο κίνδυνος ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι ήδη υπαρκτός.

Η μελέτη του Reinders προβλέπει διάβρωση σχεδόν 35 μέτρων έως το 2100 στην Plage des Marinières, μία από τις παραλίες ελεύθερης πρόσβασης με την υψηλότερη βαθμολογία γύρω από τη Νίκαια.

Πηγή: Euronews