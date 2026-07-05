Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το τοξικό νέφος της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο: Βίντεο με προσομοίωση

Τοξικό νέφος επικίνδυνο για τους πολίτες προκλήθηκε από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, με τους καπνούς να επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις αρμόδιες αρχές εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα για την προστασία των πολιτών.

Η πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του AtmoHub αποτυπώνει την αναμενόμενη εξέλιξη του πλουμίου τις επόμενες ώρες με βάση την ολοκληρωμένη στήλη καπνού (total column smoke), ενώ η διασπορά εξαρτάται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και επικαιροποιείται συνεχώς.

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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το νέφος

Η προσομοίωση κοντά στην επιφάνεια δείχνει επίδραση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μεταφορά προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Ποιότητα του αέρα: Η καύση ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀) και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή που επηρεάζεται από το πλούμιο καπνού. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τα υλικά που καίγονται και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες.

Το AtmoHub θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προσομοιώσεων διασποράς καπνού, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα.

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Βίντεο με προσομείωση της πορείας του νέφους

Ακολουθεί βίντεο με προσομοίωση μεταφοράς καπνού από την πιλοτική υπηρεσία του AtmoHub: