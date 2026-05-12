Πού χτυπάει «κόκκινο» η ρύπανση στην Αθήνα; Δες αν η γειτονιά σου είναι στη λίστα

Η τελευταία έκθεση της IQAir είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία. Από τις 9.446 πόλεις που εξετάστηκαν παγκοσμίως, η Αθήνα επιμένει να ανήκει στο αρνητικό γκρουπ των πόλεων που αποτυγχάνουν να προσφέρουν στους πολίτες τους καθαρό αέρα.

Πριν δούμε τα νούμερα, ας καταλάβουμε τον «εχθρό». Τα PM2.5 είναι αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (30 φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα!).

Λόγω του μεγέθους τους, δεν σταματούν στη μύτη ή στον λαιμό. Εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας από φλεγμονές μέχρι καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως ασφαλές όριο τα 5 μg/m³. Η Αθήνα, δυστυχώς, παίζει σε «άλλη πίστα».

Η «μαύρη λίστα» της Αττικής: Πού χτυπάει κόκκινο η ρύπανση;

Το κέντρο της Αθήνας αναδεικνύεται σε πρωταθλητή της αιθαλομίχλης, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ραγδαία μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση:

Κέντρο Αθήνας: 14,7 μg/m³ (Σχεδόν τριπλάσιο από το όριο!)

Λυκόβρυση: 13,8 μg/m³

Χαλάνδρι & Περιστέρι: 12,8 μg/m³

Αχαρνές: 12,6 μg/m³

Πειραιάς & Πετρούπολη: 12,4 μg/m³

Ακόμα και οι περιοχές που θεωρούνται «πιο καθαρές», όπως η Βουλιαγμένη και το Παπάγου, παραμένουν πάνω από τα 5 μg/m³, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα είναι δομικό και καλύπτει ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Διαβάστε ακόμα: Δεν γίνονται αυτά: 5 ξεκαρδιστικές στιγμές σε ρεπορτάζ παραλίας που θα θυμόμαστε για καιρό

Η Ελλάδα δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο το περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και τη νομική πίεση. Η καταδίκη από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για τις υπερβάσεις στο Διοξείδιο του Αζώτου (NO₂) φέρνει τη χώρα προ των ευθυνών της.

Τι αλλάζει άμεσα στην καθημερινότητά μας;

Μπλόκο στα παλιά Diesel: Αυστηροί έλεγχοι μικροσωματιδίων στα ΚΤΕΟ για τα πετρελαιοκίνητα.

Κυκλοφοριακό «φίλτρο»: Σχέδια για απόσυρση παλαιών οχημάτων και τέλη κυκλοφορίας που θα τιμωρούν τις υψηλές εκπομπές ρύπων.

Στροφή στα ΜΜΜ: Επιτακτική ανάγκη για ηλεκτρικά λεωφορεία και επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς για να αποσυμφορηθούν οι οδικές αρτηρίες.