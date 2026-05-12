Δεν γίνονται αυτά: 5 ξεκαρδιστικές στιγμές σε ρεπορτάζ παραλίας που θα θυμόμαστε για καιρό

Αν νομίζατε ότι οι διακοπές είναι για χαλάρωση, μάλλον δεν έχετε δει ποτέ ελληνικό ρεπορτάζ παραλίας. Εκεί που η δημοσιογραφική δεοντολογία συναντά την ηλιοπληξία και το αντηλιακό με δείκτη προστασίας «μηδέν», συμβαίνουν τα πραγματικά θαύματα. Μαζέψαμε τις στιγμές που αποδεικνύουν ότι το 1,5 λεπτό δημοσιότητας στην TV είναι πιο καυτό κι από την άμμο στις 3 το μεσημέρι.

Η Γιαγιά που έκανε το Live της ΕΡΤ... οικογενειακή υπόθεση

Ξέχνα τα δελτία ειδήσεων. Η απόλυτη θεάρα στην παραλία αποφάσισε ότι η κάμερα της ΕΡΤ είναι το προσωπικό της Facetime. Με την άνεση που δεν έχει ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φώναζε «Κοίτα Σάββα, κοίτα!» και έκανε και ένα μίνι «κόρτε» στον εικονολήπτη.

Φωτεινή Νάσσου: Η πτώση της... χαλάρωσης

«Ποιος δεν έχει χαλαρώσει;» αναρωτήθηκε η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 και το σύμπαν της απάντησε ακαριαία: «Εσύ, σε λίγα δευτερόλεπτα».

Η επική τούμπα από την ξαπλώστρα ήταν η απόδειξη ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα σε βρίσκει πάντα απροετοίμαστο. Η Φωτεινή έδωσε νέο νόημα στη φράση «έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά».

Μύκονος TV: Η φιλόσοφος του Πελεκάνου

Στην ερώτηση: «Πώς τον λένε τον Πελεκάνο;», η απάντηση δεν ήταν ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος. Ήταν ένα μανιφέστο ζωής: «Εγώ ήρθα για τη ζωή, όχι για τις πληροφορίες».

Η κοπέλα αυτή είναι ο Γκάντι των Κυκλάδων. Τι να τις κάνεις τις πληροφορίες όταν έχεις το vibe;

Τσελίκας: Ο «Γυπαετός» της Βάρκιζας

Ο Γιώργος Τσελίκας στον ΣΚΑΪ αποφάσισε να κάνει το ρεπορτάζ... extreme flirting. Ακολούθησε μια κοπέλα στην άμμο, έχασε τα λόγια του, έχασε τον ειρμό του και κατέληξε να μιλάει για «350 μικρομικρά ψιτ» λάδι.

Βόλος: Το BMX της θάλασσας

Στον Alpha TV, το ρεπορτάζ για τις γεμάτες παραλίες πήρε άλλη τροπή όταν ένας πιτσιρικάς αποφάσισε ότι το ποδήλατο είναι αμφίβιο. Μια βουτιά, μια λήθη, μια πτώση. Γιατί αν δεν μπεις στη θάλασσα με το BMX σου σε εθνική μετάδοση, έχεις ζήσει πραγματικά το καλοκαίρι;