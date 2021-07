Euro 2020: Το βίντεο που συγκλονίζει – Η στιγμή που οι Ιταλοί βλέπουν την κατάρρευση του Ερικσεν

Ο Κρίστιαν Έρικσεν ήταν το πρόσωπο του Euro 2020, καθώς η κατάρρευσή του στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης Δανία – Φινλανδία στο «Πάρκεν» για την πρώτη αγωνιστική τη διοργάνωσης, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Η αρχική παγωμάρα έδωσε τη θέση της σε ένα αίσθημα ανακούφισης, αφού ο Δανός μεσοεπιθετικός ξεπέρασε τον κίνδυνο για τη ζωή του και υποβλήθηκε σε απολύτως επιτυχή επέμβαση τοποθέτησης εμφυτεύσιμου καρδιομετατροπέα απινιδωτή (βηματοδότη) και πλέον προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο ντοκιμαντέρ «Sogno Azzurro» το οποίο μετέδωσε η «RAI 1», υπάρχει μία συγκλονιστική εικόνα όπου οι παίκτες της εθνικής Ιταλίας μεταξύ των οποίων και συμπαίκτες του Δανού ποδοσφαιριστή στην Ίντερ διακόπτουν την προπόνησή τους και βλέπουν μέσω tablet τις στιγμές κατά τις οποίες ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει καταρρεύσει και οι γιατροί προσπαθούν να τον επαναφέρουν, με τους παίκτες της εθνικής του ομάδας να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τοίχος γύρω του.

Vedere che lo portavano via in lacrime, dopo aver scoperto ciò che era successo a Eriksen, suo collega ma prima di tutto amico, è stato davvero un colpo al cuore. Per fortuna è andato tutto per il meglio ♥️ #SognoAzzurro pic.twitter.com/0KRotPbjQz