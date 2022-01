Κρίστιαν Ερικσεν: «Για πέντε λεπτά ήμουν νεκρός» - Θέλει να παίξει ξανά με στόχο το Μουντιάλ του Κατάρ

Η μεγάλη επιστροφή του Κρίστιαν Ερικσεν είναι γεγονός! Οχι ποδοσφαιρικά (τουλάχιστον όχι ακόμα), αλλά τηλεοπτικά, αφού ο Δανός πρώην άσος της Ιντερ, παραχώρησε μια συγκλονιστική συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση της πατρίδας του, λέγοντας πως τον περασμένο Ιούνιο πέθανε για 5 λεπτά σε εκείνο τον αγώνα Δανία - Φινλανδία που σημάδεψε το Euro.

Διαβάστε ακόμη: Λιονέλ Μέσι: Δεν γλίτωσε από τον κορονοϊό ούτε ο Αργεντινός σταρ της Παρί

Ο Δανός ποδοσφαιριστής μίλησε περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια εκείνες τις στιγμές, καθώς και τη συμπαράσταση που έλαβε, σημειώνοντας πως είναι αποφασισμένος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, θέτοντας ως στόχο μάλιστα την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο 29χρονος χαφ, έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Iντερ για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, καθώς στην Ιταλία απαγορεύεται να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές έχοντας βηματοδότη.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8