Συγκεκριμένα σε δημοσίευμα του CNBC, με τίτλο «τα λαμπερά ελληνικά νησιά ανακάμπτουν από τις σκιές των lockdown για την αντιμετώπιση του κορονοϊού», φιλοξενούνται και οι δηλώσεις του οικονομικού συμβούλου του Κυριάκου Μητσοτάκη και διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη. Ο κ. Πατέλης στις δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη φετινή τουριστική σεζόν και εκτίμησε ότι τα έσοδα θα είναι διπλάσια σε σχέση με το 2020.

«Φέτος, η κυβέρνηση περιμένει ότι ολόκληρη η καλοκαιρινή σεζόν, θα είναι διπλάσια από αυτήν του 2020», ανέφερε ο κ. Πατέλης και προσθέτει ότι το φετινό καλοκαίρι «θα είναι πιο εύκολο από το περσινό». Παράλληλα ο κ. Πατέλης τόνισε ότι η τουριστική βιομηχανία έχει προσαρμοστεί στους κανόνες ασφαλείας για τον κορονοϊό, ότι η επιχείρηση εμβολιασμού του πληθυσμού προχωράει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ότι οι ταξιδιώτες είναι ενθουσιασμένοι που θα έρθουν να απολαύσουν τον ήλιο.

Παράλληλα το άρθρο εστιάζει στην καμπάνια του ΕΟΤ με τίτλο «All you want is Greece» (Ό,τι θες βρίσκεται στην Ελλάδα), η οποία στοχεύει να προσελκύσει κυρίως τους κατοίκους της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα θερμότερα κλίματα για τις διακοπές τους μετά από περισσότερο από έναν χρόνο με lockdown και αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ακόμα εστιάζει στην εμβολιαστική επιχείρηση της κυβέρνησης που επικεντρώνεται στον εμβολιασμό των κατοίκων των νησιών πριν την έλευση μεγάλου όγκου τουριστών.

Τέλος το άρθρο του CNBC καταλήγει αναφέροντας ότι η φετινή πορεία του ελληνικού τουρισμού θα κριθεί από το πότε θα αρθούν τα μέτρα καραντίνας που έχουν υιοθετήσει ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, δύο από τις πιο σημαντικές χώρες για τον ελληνικό τουρισμό. Ακόμα αναφέρεται στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μην συμπεριλάβει την Ελλάδα στην «πράσινη λίστα», κάτι που σημαίνει ότι όσοι κάτοικοι επιστρέφουν από τη χώρα μας στη Μεγάλη Βρετανία, θα αντιμετωπίζουν την πολιτική καραντίνας που ισχύει. Πάντως στις δηλώσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Αλέξης Πατέλης σημειώνει ότι «όλος ο τουρισμός είναι σημαντικός, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα συμπεριληφθούμε στην πράσινη λίστα».