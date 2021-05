Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε σήμερα, Τετάρτη 19 Μαΐου, τηλεφωνική επικοινωνία με την Ισπανίδα ομόλογό του Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια.

Οι αξιωματούχοι των δύο χωρών συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και το μεταναστευτικό, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με μήνυμά του στο Twitter.

