Το Reader στη Θράκη: Μιλά για «θετική ατζέντα» αλλά επιμένει για «τουρκική μειονότητα» ο Τσαβούσογλου

Στην Αλεξανδρούπολη έφτασε λίγο πριν από τις 10:00 π.μ. ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δηλώνοντας ήδη από την Τουρκία ότι «πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα».

Μεταδίδει από την Κομοτηνή ο Γιώργος Ευγενίδης

Τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου περιμένουν περίπου 30 μειονοτικοί μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολείο Τζελάλ Μπαγιάρ στην Κομοτηνή.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα περίπου στις 11:00 έφτασε στο τουρκικό προξενείο όπου τον περίμεναν ο Τούρκος πρόξενος Μουράτ Ομέρογλου αλλά και οι δύο ψευδομουφτήδες, με τους οποίους συνομίλησε.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου το βράδυ της Κυριακής θα δειπνήσει στην Αθήνα με τον Ελληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, και το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πρώτο του μήνυμα κατά την άφιξή του στη χώρα μας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα», τη στιγμή, πάντως, που οι πομάκοι Ελλάδος έχουν κάνει σαφές από το Σάββατο ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είναι ανεπιθύμητος στα πομακοχώρια.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy