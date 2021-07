Κυπριακό: Από τη Διάσκεψη της Γενεύης το 1974 ως το ναυάγιο της Πενταμερούς – Πέντε κομβικοί σταθμοί

Διασκέψεις, δημοψήφισμα, ψηφίσματα και όμως, το Κυπριακό παραμένει μια βαθιά πληγή στο σώμα μιας χώρας και έχει συνδεθεί με αποτυχίες της διπλωματικής ιστορίας.Το θέμα ανοίγει και πάλι μετ' επιτάσεως η Τουρκία, που μετά την εκλογή του εκλεκτού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ, ως προέδρου του ψευδοκράτους, χωρίς να χάσει χρόνο, μιλάει ξανά για «δύο κράτη», διχοτόμηση της Κύπρου και για «κυρίαρχη ισότητα δύο κρατών». Τις προθέσεις της Τουρκίας έδειξε ξεκάθαρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, ο οποίος βρέθηκε χθες Δευτέρα στα Κατεχόμενα και προκλητικά είπε ότι «δεν θα περιμένει άλλα 50 χρόνια για να λυθεί το Κυπριακό».

Σήμερα 20 Ιουλίου, συμπληρώνονται 47 χρόνια από την ημέρα που τα τουρκικά στρατεύματα, στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αττίλας» εισέβαλαν στην Κύπρο και εντός τριών ημερών κατέλαβαν την Κερύνεια. Χιλιάδες σκοτώθηκαν, εκτοπίστηκαν, αιχμαλωτίστηκαν. Μέχρι σήμερα εξακολουθούν να αγνοούνται τουλάχιστον 800 άνθρωποι, ενώ οι κατοχικές δυνάμεις αρνούνται να να ανοίξουν τα αρχεία τους στην Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Το Reader.gr κατέγραψε πέντε διπλωματικούς σταθμούς από την εισβολή και μετά για την επίλυση του Κυπριακού. Ο πιο πρόσφατος ήταν τον Απρίλιο του 2021 στη Γενεύη όταν οι προσπάθειες της Πενταμερούς, προσέκρουσαν βιαίως στον τοίχο της τουρκικής αδιαλλαξίας που ζητούσε λύση δύο κρατών.

Πέντε ημέρες μετά την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στις 25 Ιουλίου του 1974, αρχίζει στη Γενεύη Διάσκεψη των εγγυητριών Δυνάμεων (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία) για εκεχειρία και καταλλαγή.

Η Τουρκία προσέρχεται ούσα σε πλεονεκτική θεση. Στις 30 Ιουλίου οι αντιπροσωπείες στη Γενεύη καταλήγουν στην Διακήρυξη της Γενεύης, όπου γίνεται λόγος για δύο αυτόνομες διοικήσεις, ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή και συμφωνείται να υπάρξει και δεύτερος γύρος συνομιλιών στις 8 Αυγούστου. Το ζήτημα είναι ότι οι αντιρρήσεις έγκεινται ακριβώς σε αυτό, ότι η διατύπωση αυτή εξίσωσε ουσιαστικά την παράνομη τουρκοκυπριακή διοίκηση με την ελληνοκυπριακή. Στη β΄ φάση των συνομιλιών τον Αύγουστο του 1974, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ραούφ Ντεκτάς θέτει θέμα ομόσπονδων κρατών, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Τουράν Γκιουνές, συγκρότηση δύο αυτόνομων περιοχών, στη λογική περίπου του «καντονίου». Τα σχέδια απορρίπτονται και οι συνομιλίες τερματίζονται στις 14 Αυγούστου. Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου εκδηλώθηκε η β΄ φάση του Αττίλα και η νέα πόλη της Αμμοχώστου καταλήφθηκε από τους Τούρκους στις 17 Αυγούστου...

Η Συμφωνία Μακαρίου - Ντενκτάς ή Συμφωνία υψηλού επιπέδου 1977 ήταν απότοκο των συνομιλιών στη Βιέννη στις 12 Φεβρουαρίου του 1977. Ήταν ουσιαστικά μια διμερής πολιτική συμφωνία που έθετε το πλαίσιο εξεύρεσης λύσης του κυπριακού. Ουσιαστικά θεμελίωσε ένα πλαίσιο λύσης στο επίπεδο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και είναι η λύση που υιοθετούν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτή την περίπτωση, οι βασικές εξουσίες (εξωτερική πολιτική και άμυνα, οικονομία) θα ασκούνται από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ το Κράτος θα έχει μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. Η δικοινοτικότητα σημαίνει πως οι δυο κοινότητες θα συμμετέχουν αποτελεσματικά στα όργανα και στις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Όμως η διζωνικότητα ορίζει πως η κάθε κοινότητα θα διοικείται αυτόνομα και θα καθορίζει μόνη της τα ζητήματα που την αφορούν στο εσωτερικό.

«Παρέλαβα Κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα» ήταν η ιστορική φράση του Τάσσου Παπαδόπουλου με την οποία απέρριψε το σχέδιο Ανάν, κόντρα στο κλίμα της εποχής και στις πιέσεις για διεθνή απομόνωση της Κύπρου, εάν δεν προχωρούσε. Το πολύ φορτισμένο διάγγελμά του στις 7 Απριλίου του 2004 είναι μια ιστορική στιγμή του Κυπριακού.

Το σχέδιο Ανάν υποβλήθηκε από τον τότε γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν για πρώτη φορά στις 11 Νοεμβρίου 2002 και το δεύτερο αναθεωρημένο σχέδιο στις 10 Δεκεμβρίου 2002. Τον Μάρτιο του 2004 παρουσιάστηκε η πέμπτη και τελική μορφή του σχεδίου σε 184 σελίδες, μαζι με χάρτες και παραρτήματα και παραδόθηκε στον Τάσσο Παπαδόπουλο που ήταν Προεδρος της Κύπρου από το 2003 και στον Ραούφ Ντενκτάς.

Στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004, το 76% των ελληνοκυπρίων το απέρριψε. Οι Τουρκοκύπριοι πάλι, το ενέκριναν με ποσοστό 65%. Ουσιαστικά επέμενε στον ισχυρότατα διζωνικό χαρακτήρα της νέας, ομόσπονδης «Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας». Αν και οι συντάκτες του κειμένου επικαλούνταν το πρότυπο των ελβετικών καντονίων, ήταν γεγονός ότι η τουρκοκυπριακή μειονότητα διατηρούσε, πρακτικά, δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Κάτω από το ομόσπονδο κράτος, με τη σημαία, το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο και τον εθνικό ύμνο του, θα υπήρχαν δύο ισότιμα «συνιστώντα κράτη», Ελληνοκυπριακό και Τουρκοκυπριακό, με τις δικές τους σημαίες, Συντάγματα, Κοινοβούλια και ύμνους. Προέβλεπε επίσης ότι ο τουρκοκυπριακός τομέας θα περιοριζόταν στο 28,5% της συνολικής έκτασης της νήσου, δηλαδή θα επιστρέφονταν στους Ελληνοκυπρίους μεγάλο μέρος της Αμμοχώστου, η περιοχή Μόρφου και αρκετά χωριά. H Καρπασία θα συνέχιζε να υπάγεται στο τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος, αλλά με ευρεία αυτοδιοίκηση.

Ένα ακόμα ναυάγιο για το Κυπριακό και μάλιστα στα... βουνά, για την ακρίβεια στο χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2017. Οι συνομιλίες για το Κυπριακό κατέρρευσαν για μια ακόμη φορά.

