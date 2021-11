Κεραυνό εν αιθρία αποτέλεσε για τους ανεμβολίαστους άνω των 60, η απόφαση της κυβέρνησης να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα σε όσους συμπολίτες μας έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Η ηλικιακή ομάδα των 60+, η οποία κατά τεκμήριο είναι η πλέον ευάλωτη απέναντι στην Covid-19 καλείται να σπεύσει στα εμβολιαστικά κέντρα ανά τη χώρα και να κάνει το εμβόλιο.

«Η νέα μετάλλαξη Ομικρον μας ανησυχεί και μας κρατά σε επιφυλακή, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο κορονοϊός μας αιφνιδιάζει συνέχεια. Για την "Ο" θα ξέρουμε περισσότερα σε 2 βδομάδες περίπου, όμως αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμβολιασμοί, πολλά τεστ και μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση κι όχι ένα lockdown που κάποιοι προεξοφλούν, χωρίς να μπορούν να κρύψουν τη χαιρεκακία τους», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

Από τους 580.000 ανεμβολίαστους άνω των 60, έσπευσαν μόνο οι 60.000 για να εμβολιαστούν μέσα στον Νοέμβριο, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης κι ακολούθως ανακοίνωσε το νέο μέτρο. «Υπάρχει μια ηλικιακή ομάδα που επιμένει να καθυστερεί (σ.σ.: οι 60 κι άνω). Ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Είναι μια απόφαση που με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα στους πιο ευάλωτους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με αυτή την απόφασή μας θα σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Οι Έλληνες άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει ως τις 16/1 να έχουν κλείσει το ραντεβού τους να κάνουν την Α' δόση. Διαφορετικά θα επιβάλλεται κάθε μήνα διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ μέσω της ΑΑΔΕ. Και τα χρήματα αυτά θα συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό ταμείο που θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία μας. Δεν είναι ποινή, είναι ένα αντίτιμο υγείας. Μια ώθηση ζωής, αλλά και μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στους πολύ περισσότερους εμβολιασμένους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα 3/4 των Ελλήνων άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να θωρακιστούν με το εμβόλιο. Πάμε καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και όσο θέλουμε. Από τους 580.000 ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, μόνο 60.000 έσπευσαν να εμβολιαστούν μέσα στον Νοέμβριο. Και είναι οι άνω των 60 που νοσηλεύονται και δυστυχώς πολλοί χάνονται. Και είναι άδικοι θάνατοι. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η σημασία του εμβολίου ενός 70άρη ισοδυναμεί με 34 εμβολιασμούς νεότερων για την προστασία της δημόσιας υγείας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Self test για όλους ενόψει Χριστουγέννων

«Ταυτόχρονα, ενόψει των γιορτών, η πολιτεία προχωρά σε ένα συμπληρωματικό μέτρο. Από 6/12 ως 12/12 θα διαθέσει δωρεάν ένα self test σε κάθε ενήλικο, εμβολιασμένο και μη, προκειμένου να εντοπιστούν ασυμπτωματικοί. Η ίδια άσκηση από 3 ως 7 Ιανουαρίου, για να δούμε την πορεία της πανδημίας κατά τη διάρκεια των εορτών Έχουμε εξασφαλίσει και 20 εκατομμύρια self test για τα σχολεία μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του reader.gr για την διάθεση self test στο σύνολο του πληθυσμού.